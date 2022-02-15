الامارات | دافعت عن أمها فتعرضت للتعذيب 3 أيام

شكرا لقرائتكم خبر عن دافعت عن أمها فتعرضت للتعذيب 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت مأساة طفلة قضت على يد زوج والدتها بعد ايام من التعذيب والضرب ردود فعل واسعة وتعاطف في الشارع المصري، وافادت التفاصيل التي نشرتها عدد من الصحف المحلية ان الطفلة وعد( 4 سنوات)، تعرضت للتعذيب والاحتجاز لمدة 3 أيام داخل غرفة منفردة، على يد زوج والدتها، بسبب دفاع الطفلة عن والدتها، مما دفعه بالتعدي عليها وحبسها، حتى تدهورت حالتها الصحية، وفقدت وعيها، وعندما حاول إسعافها، لفظت أنفاسها الأخيرة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الدقي، بلاغا يفيد بوفاة طفلة تدعى وعد، نتيجة تعرضها للاعتداءات والضرب لمدة 3 أيام. بحسب " القاهرة 24"

انتقل رجال مباحث قسم شرطة الدقي إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، اعتدى عليها زوج والدتها بالضرب، مما أسفر عن وفاتها.

وتمكن رجال مباحث قسم شرطة الدقي من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف، بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات أسرية نشبت بينه وبين والدة الطفلة، مما أدى إلى اعتدائه بالضرب على الطفلة وفوجئ بفقدانها الوعي، فحملها على يديه محاولا إسعافها إلا أنها فارقت الحياة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على الجهات المختصة التي تولت التحقيق في الجريمة.

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