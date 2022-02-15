الامارات | مانهاتن.. أشهر أحياء نيويورك

شكرا لقرائتكم خبر عن مانهاتن.. أشهر أحياء نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حي مانهاتن هو أحد أشهر أحياء مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، ويقع في جزيرة وسط المدينة على مصب نهر هدسون، ويضم حديقة سنترال بارك، إضافة إلى أفخم الفنادق والمطاعم والمنازل والشركات ومبنى البلدية والعمدة والعديد من المصالح العامة.

ويعتبر حي مانهاتن ثالث أكبر الأقسام الإدارية الخمسة بنيويورك في عدد السكان، وله سُمعة تجارية ومالية وثقافية كبرى.

وتعتبر نيويورك الأكثر كثافة سكانية في الولايات المتحدة، وواحدة من أكثر المناطق في العالم في عدد السكان.

تعــرّف إلى تـاريـخ أبـراج والـدورف أستـوريا نيـويـورك

بدأ الفندق الأصلي على هيئة فندقين في شارع الجادة الخامسة حيث بناهما أقارب متناحرون بينهم خلافات عائلية، وفي 13 مارس 1893 تم افتتاح فندق والدورف الأول المكون من 13 طابقاً والمكون من 450 غرفة، والذي صممه هنري جانواي هاردنبيرج على طراز عصر النهضة الألماني في الركن بين شارع الجادة الخامسة وشارع 33 حيث كان يقع قصر المطور المليونير ويليام والدورف أستور، وبلغ ارتفاع الفندق الأصلي 225 قدماً (69 متراً)، بواجهة تبلغ حوالي 100 قدم (30 متراً) في شارع الجادة الخامسة، وبمساحة 69475 قدماً مربعة (6454.4 متراً مربعاً).

قام ويليام أستور، بدافع من الخلاف مع عمته كارولين ويبستر شيرمرهورن أستور، ببناء فندق والدورف المجاور لمنزلها، في موقع قصر والده. تم بناء الفندق مطابقاً للمواصفات التي كانت تخص جورج بولدت، الذي يمتلك ويدير فندق بلفيو-ستراتفورد، وهو فندق عصري في شارع برود في فيلادلفيا، بنسلفانيا، مع زوجته لويز.

في البداية بدا أن فندق والدورف متجه للفشل، وكان يُعرف لفترة وجيزة باسم «حماقة بولدت»، مع تصور عام أنه لا مكان لفندق فخم بمدينة نيويورك، فقد كان سكان نيويورك الأثرياء غاضبين لأنهم اعتبروا بناء الفندق خراباً لحي جيد. ووجد المسافرون من رجال الأعمال أنه باهظ الثمن وبعيد جداً عن احتياجاتهم.

في مواجهة كل ردة الفعل هذه، قرر جورج بولدت أن يستضيف الفندق حفلاً موسيقياً مفيداً لمستشفى سانت ماري للأطفال. وفي يوم افتتاحه كان المستشفى هو المؤسسة الخيرية المفضلة للمسجلين في السجل الاجتماعي، وامتلأت قاعة الاحتفالات بالعديد من العائلات الأولى في نيويورك، الذين دفعوا خمسة دولارات للحفل الموسيقي والعشاء في والدورف، وسرعان ما أصبح نجاحاً كبيراً، حيث كسب 4.5 مليون دولار في عامه الأول، وهو مبلغ باهظ لتلك الفترة.

والدورف أستوريا نيويورك هو فندق فاخر يقع في وسط مانهاتن في مدينة نيويورك. المبنى في 301 بارك أفينيو بين شارعي 49 و50، وهو معلم على طراز فن الآرت ديكو من 47 طابقاً بطول 625 قدماً (191 متراً) صممه المهندسون المعماريون شولتز ويفر، وتم الانتهاء منه في عام 1931. كان المبنى أطول فندق في العالم من عام 1931 حتى عام 1963، عندما تم تجاوزه من قبل فندق أوكراينا في موسكو بمقدار 23 قدماً (7.0 أمتار). يعد فندق والدورف أستوريا الحالي، رمزاً للفخامة والرفاهية، وأحد أفخم وأشهر الفنادق في العالم.

وتعتبر حالياً فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا هي قسم من فنادق هيلتون، وتعمل الآن مجموعة من الفنادق الراقية حول العالم تحت هذا الاسم، بما في ذلك في مدينة نيويورك. تم تعيين كل من الجزء الخارجي والداخلي من والدورف أستوريا من قبل لجنة الحفاظ على معالم مدينة نيويورك بوصفها معالم رسمية.

اكتسب فندق والدورف أستوريا شهرة دولية بعد نقله على وجه الخصوص لحفلات العشاء الفخمة والمناسبات، والتي غالباً ما تكون في قلب المؤتمرات السياسية والتجارية وخطط جمع التبرعات التي يشارك فيها الأثرياء والمشاهير. بعد الحرب العالمية الثانية على وجه الخصوص، لعبت دوراً مهماً في السياسة العالمية والحرب الباردة، وبلغت ذروتها في مؤتمر السلام العالمي المثير للجدل في مارس 1949 في الفندق، والذي تم فيه إدانة «الستالينية» على نطاق واسع. حصل كونراد هيلتون على حقوق إدارة الفندق في 12 أكتوبر 1949، واشترت شركة فنادق هيلتون أخيراً الفندق في عام 1972. خضع لتجديد بقيمة 150 مليون دولار من قبل لي جابلين في الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وفي أكتوبر 2014 تم الإعلان عن أن مجموعة أنبانغ للتأمين من الصين قد اشترت والدورف أستوريا نيويورك مقابل 1.95 مليار دولار أمريكي، ما يجعله أغلى فندق تم بيعه على الإطلاق. في 1 يوليو 2016، أعلنت أنبانغ أنها ستحول بعض غرف فندق والدورف إلى وحدات سكنية، وإغلاق الفندق لتجديد لمدة ثلاث سنوات في 1 مارس 2017. سيضم المبنى الذي تم تجديده 375 غرفة فندقية و 375 شقة سكنية جديدة.

ناطحـات السحـاب وســط مانهاتن وتــاريخها

مدينة نيويورك هي المدينة الأكثر ازدحاماً في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز بالمباني الشاهقة والمرتفعة التي تناطح السحاب، تقع أغلب ناطحات سحاب مدينة نيويورك في مانهاتن، وقد لعبت نيويورك دوراً بارزاً في تطوير عملية بناء المباني شاهقة الارتفاع منذ عام 1890 وذلك من خلال تطوير شكل ومساحة وارتفاع تلك البنايات الهندسية المطورة.

وتمتلك نيويورك مجموعة كبيرة من تلك المباني الشاهقة البارزة مثل مبنى إمباير ستيت – مركز التجارة العالمي، وبالقرب منه أربعة مراكز تجارة عالمية ومبنى وولوورث – مبنى كرايسلر – مبنى نيويورك تايمز – مبنى كوند ناست، والتي اعتبر معظمها لفترات طويلة أطول مبنى في العالم.

بدأ تاريخ ناطحات السحاب في مدينة نيويورك مع الانتهاء من مبنى نيويورك العالمي في عام 1890 وقد لعبت نيويورك دوراً بارزاً في تطوير ناطحات السحاب منذ ذلك العام، حيث ازدهرت وتطورت عمليات إنشاء المباني الشاهقة التي تناطح السحاب في مدينة نيويورك منذ أوائل 1910 وحتى عام 1930 الذي خرجت فيه أول ناطحة سحاب في العالم، وهي مبنى كرايسلر الذي يتكون من 77 طابقاً، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا المبنى، فقد وجد المعماريون أن بناء ناطحات السحاب يعمل على توفير العديد من الوحدات السكنية في مساحة أقل، وذلك من خلال الاستخدام الرأسي للبناية.

لذلك انطلقت عمليات بناء متعددة لناطحات السحاب في نيويورك فقد تم بناء من 16 إلى 82 مبنى في تلك الفترة البسيطة والتي تقدر بـ20 عاماً تم تصنيف أربعة منها بأطول مبنى في العالم وهي، مبنى وولوورث – بنك مانهاتن – مبنى كرايسلر – مبنى إمباير ستيت، حتى أن مبنى إمباير ستيت ظل متمسكاً باللقب لمدة 40 عاماً، وفي عام 1960 بعد توقف دام 30 عاماً عاد بناء ناطحات السحاب مرة ثانية وحتى الآن يوجد بالمدينة ما يقرب من 70 بناية مرتفعة لا تقل عن 600 قدم.

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