الامارات | متاحف مصرية تستعرض قطعاً أثرية تسلط الضوء على مفهوم الحب

شكرا لقرائتكم خبر عن متاحف مصرية تستعرض قطعاً أثرية تسلط الضوء على مفهوم الحب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت متاحف مصرية بـ«يوم الحب»، الذي يوافق الـ14 من شهر فبراير في كل عام، بتسليط الضوء على عدد من القطع الأثرية التي تعبر عن مفهوم الحب في الحضارة المصرية.

وذكرت وزارة السياحة والآثار المصرية، أن متحف الإسكندرية القومي، عرض دعوة زفاف الملك فاروق والملكة فريدة، والتي يتم إهداؤها إلى كبار المدعوين، لدعوتهم لحضور الزفاف الملكي. وتعرض هذه القطعة لأول مرة، وهي عبارة عن دبوس مطلي بالذهب، وتتوسطه صورة للملك فاروق الأول والملكة فريدة يعلوها التاج الملكي، ويحمل تاريخ 20 يناير 1938.

وعرض متحف شرم الشيخ صندوقاً للدهان العطري، يرجع لعصر الأسرة الـ19 من الدولة الحديثة.

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