الامارات | القضاء المصري يقول كلمته في قضية إصابة مراهقة بالصلع

شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء المصري يقول كلمته في قضية إصابة مراهقة بالصلع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتخذ القضاء المصري قراره بالسجن عامين وغرامة قدرها 20 ألف جنيه على أصحاب صالون تجميل تسببوا بإصابة يافعة بالصلع مدى الحياة، إثر تعريض شعرها لمواد كيماوية حرقت بصيلات شعرها.

وأعربت والدة الطفلة روان، عن رضاها بالحكم الصادر ضد المتهمين، بعدما تسببوا في تدمير نفسيتها ومستقبلها، خاصة وأنها كانت تتباهى بثقل شعرها وحيويته.

وأضافت أن المتهمين حرموا ابنتها شعرها أو تجديد الفروة، وذلك لاستخدامهم مواد كيماوية تسببت في حرق البصيلات، وأصابوها بعاهة مستديمة ستظل ملازمة لها طوال حياتها.

وأوضحت الأم، لموقع «القاهرة 24»، أن ابنتها عمرها 16 عاما، وكانت ترغب في الذهاب للكوافير وتصفيف شعرها أسوة بباقي البنات، واختارت أشهر وأغلى صالون بمدينة المنصورة، وهناك خدعتها العاملة وأكدت أنها ستضع على شعرها مادة سيروم، لتسهيل استخدام المكواة.

وأشارت إلى أنها كانت تثق في المكان، إلا أنها شعرت بالخوف من نظرات العاملة لشعر ابنتها، خاصة بعدما وجهت لها الحديث قائلة: كل دا تقل وطول، مؤكدة أن المتهمة قتلت جزءا هاما من ابنتها أمام عينيها.

ولفتت الأم إلى أنها أصرت على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحصول على حق ابنتها، بعدما أصيبت بحالة نفسية سيئة، أثرت على صحتها، وتسبب في حدوث كسل بالعصب البصري نتيجة بكاؤها المستمر.

وأكدت والدة الفتاة، أن تقرير الطب الشرعي أفاد بوجود بقايا مادة كيميائية حارقة على شعرها، وتبين أنها تحتوي على 4 أحماض سامة غير مصرح باستخدامهم، لافتة إلى أن أحد الأطباء أخبرها بأن تلك المواد كان من الممكن أن تقضي على حياة ابنتها.

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