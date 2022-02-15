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توقعات الأبراج وحظك اليوم 15-2: تحقيق أهداف لهذا البرج.. وحب واستقرار لهؤلاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

- برج الحمل:

مهنياً برج الحمل: تمتلك طاقة إيجابية، تساعدك على تحقيق أهدافك.

عاطفياً: يجب عليك عدم القفز إلى علاقة جديدة دون التفكير كثيرًا.

مالياً: لديك طاقة كبيرة، وتحاول استغلالها في الترويج لمشاريعك

- برج الثور:

مهنياً برج الثور: تجري مقابلات كثيرة مع أشخاص مختلفين في مجالك.

عاطفياً: تشعر بالسعادة نتيجة تحسين علاقتك بشريك الحياة.

مالياً: تتواصل مع عديد من الأشخاص الذين يساعدونك في زيادة دخلك.

- برج الجوزاء:

مهنياً برج الجوزاء: تحصل على مكافأت مالية كبيرة، وترقية في العمل

عاطفياً: كن هادئا في التعامل مع مشاكلك مع شريك حياتك.

مالياً: تحتاج إلى خطة جديدة للادخار والاستثمار، حتى لا تخسر أموالك.

- برج السرطان:

مهنياً برج السرطان: تشعر بالإرهاق الشديد لذلك عليك أخذ قسطا من الراحة لتستعيد طاقتك.

عاطفياً: تشعر هذه الفترة بالاستقرار العاطفي مع شريك حياتك.

مالياً: تشعر بالرغبة في التسوق نتيجة لحصولك على مكافأت مالية كبيرة من عملك.

- برج الأسد:

مهنياً برج الأسد: ركز طاقتك على العمل الجاد بدلاً من التفكير في مشاكلك الخاصة.

عاطفياً: تشعر هذا الأسبوع بالرغبة في قضاء وقتا ممتعا مع شريك حياتك.

مالياً: عليك التعامل بهدوء مع أمورك المالية.

- برج العذراء:

مهنياً برج العذراء: ستواجه بعض الصعوبات في العمل تجعلك أكثر انفعالا.

عاطفياً: تشعر بالرغبة في قضاء وقت مع شريكك للتفكير في علاقتكما.

مالياً: تواجهك مشاكل مادية كثيرة، حاول التحلي بالصبر والحكمة.

- برج الميزان:

مهنياً برج الميزان: تستطيع إقامة مناقشات مثمرة مع زملائك في العمل.

عاطفياً: تتلقى أخبار سعيدة من قبل شريك الحياة، لذلك لا تقلق وتحلى بالصبر.

مالياً: تشعر بضائقة مالية تجعلك تشعر بالإنفعال والعصبية على من حولك.

- برج العقرب:

مهنياً برج العقرب: تفكر في البحث عن فرصة عمل جديدة, لتحسن أحوالك المالية.

عاطفياً: ستقابل شخصا جديد سيدعمك ويشجعك أيضًا على تجربة أشياء جديدة.

مالياً: عليك تطوير ذاتك، لكسب المزيد من الأموال.

- برج القوس:

مهنياً برج القوس: حان الوقت لاتخاذ القرارات المهمة الخاصة بعملك بحكمة.

عاطفياً: تشعر اليوم بالاحتياج الشديد للحب والعاطفة.

مالياً: تواجهك مشاكل مادية، حاول التحلي بالصبر.

- برج الجدي:

مهنياً برج الجدي: توقع أن تسمع بعض الأخبار الرائعة هذا الأسبوع.

عاطفياً: ترغب في إعادة التفكير في أمورك الشخصية أنت وشريكك.

مالياً: تواجه تقلبات كثيرة في أوضاعك المالية.

- برج الدلو:

مهنياً برج الدلو: عليك التقارب واستيعاب زملائك في العمل.

عاطفياً: تبدأ مرحلة جديدة في حياتك العاطفية ولكنك تتكييف معها بسهولة.

مالياً: لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، فكر في كيفية الخروج من هذا المأزق المادي.

- برج الحوت:

مهنياً برج الحوت: تحتاج للتركيز هذه الفترة على أولوياتك حتى لا تضييع وقتك.

عاطفياً: ترغب بجانب شريكك ممارسة بعض الأنشطة الجماعية.

مالياً: حدد أولوياتك المادية، لكى تحافظ على أموالك وحيويتك ونشاطك.


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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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