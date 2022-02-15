لإنقاص الوزن.. حيل بسيطة للشعور بالشبع عند اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الكربوهيدرات هي واحدة من ثلاثة مغذيات رئيسية يحتاجها الجسم بكميات كبيرة لأداء وظائفه اليومية، ومع ذلك، فإنها لا تتمتع بسمعة طيبة عندما يتعلق الأمر بالتخلص من الكيلوجرامات أو الحفاظ على وزن صحي.

لكن الكربوهيدرات هي المصدر الرئيسي للطاقة ومحتوى الألياف فيها يجعلنا نشعر بالشبع بعد تناول الوجبة، لنفس السبب عندما يتبع الناس نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، غالبًا ما يشعرون بالضعف والجوع حتى بعد تناول طبق مليء بالطعام.

نتيجة لذلك، ينتهي بهم الأمر باستهلاك المزيد من السعرات الحرارية مما يؤدي إلى تدمير خطة فقدان الوزن الخاصة بهم.

عند اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، هناك تحدٍ إضافي للتحكم في آلام الجوع، المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للشعور بالشبع عند اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، وفقا لموقع timesofindia.

أضف الخضار منخفضة الكربوهيدرات إلى نظامك الغذائي

إذا كنت تحاول تقليل استهلاكك اليومي من الكربوهيدرات، فاستبدل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات بالخضروات الصحية منخفضة الكربوهيدرات.

تحتوي الخضار على الألياف وقليلة السعرات الحرارية، يمكن أن تساعدك إضافة المزيد من الخضروات الخضراء إلى نظامك الغذائي على الشعور بالشبع لفترة أطول، سوف يساعدك أيضًا على الشعور بالنشاط.

اشرب المزيد من الماء

يمكن أن يجعلك الجفاف أيضًا تشعر بالجوع، لذلك، عند اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، تأكد من شرب الكثير من الماء طوال اليوم، 30 دقيقة على وجه الخصوص قبل تناول وجبتك، سوف يساعدك على استهلاك سعرات حرارية أقل ويمكن أن يبقيك ممتلئًا حتى الوجبة التالية.

أدخل الدهون في النظام الغذائي

الدهون الصحية عنصر حاسم في الوجبة المتوازنة، يمكن أن يجعلك تخطي الدهون من نظامك الغذائي تشعر بمزيد من الجوع، إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، التزم بتقليل الكربوهيدرات في وجبتك اليومية، وليس الدهون.

يحتاج جسمنا للدهون لأداء وظائف عديدة مثل امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون، قد يؤدي تقليل الدهون من النظام الغذائي إلى نقص المغذيات.

تناول المزيد من البروتين

عند التخلص من الكربوهيدرات من نظامك الغذائي، استبدلها بنفس كمية البروتين، يساعد البروتين على بناء العضلات ويزيد من الشعور بالشبع.

يمكن أن تساعدك إضافة مصادر صحية للبروتين إلى النظام الغذائي في بناء العضلات والحفاظ أيضًا على نشاطك.

خفض الكثير من الكربوهيدرات

يتعلق النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات بقطع الكربوهيدرات، ولكن بكميات محدودة فقط.

لا يزال الكربوهيدرات من المغذيات الدقيقة الأساسية ولا يمكنك إزالته تمامًا من نظامك الغذائي، ستحتاج إلى بعض الكربوهيدرات لتزويد جسمك بالطاقة وتجنب مشاكل مثل الإمساك.

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