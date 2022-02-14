فوائد التمر بالحليب للأطفال والسن والكمية المناسبة لتقديمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الاهتمام بتغذية الطفل خاصة في السنوات الأولى من عمره أمر في غاية الأهمية، وتسعى الأمهات لتوفير حاجات طفلها الغذائية من فيتامينات ومعادن وأغذية للطاقة وزيادة الوزن وتطوير الذهن وذلك ما يتوافر في التمر بالحليب.

نستعرض أهمية تناول الحليب بالتمر وفقاً لما ذكرته دكتور رانيا مصطفى لطيف، أخصائية طب وتغذية الأطفال وحديثي الولادة على صفحتها على فيسبوك.

يسمح بتناول التمر بالحليب للأطفال بعد عمر سنة، ويساعد علي زيادة الوزن وعلاج الأنيميا والإمساك وتقوية العظام والعضلات، وذلك لاحتواؤه على المعادن والفيتامينات.

يُعدّ التمر مصدراً جيداً للبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، كما يحتوي على بعض أنواع فيتامينات ب الأساسيّة والمهمّة للصحة، بما في ذلك الفولات؛ أو ما يُعرف بفيتامين ب9، وحمض البانتوثينيك.

ويحتوي أيضاً على مضادات الأكسدة وهي المركباتٌ التي تحمي الخلايا من الأضرار الإجهاد التأكسديّ، وبالتالي يحمي من إحتمالية الإصابة بأمراض القلب والسرطان، بالإضافة لأنه مصدر غني بالألياف ويعزز الشعور بالشبع.

ويمكن البدء بتقديم الفواكه المجففة بشكل عام والتمر بشكل خاص للرضّع ما بين الشهر الثامن، والتاسع من عمرهم.

والحليب البقري والجاموسي يمكن تقديمه للطفل بعد عمر السنة، إذ يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى التي تساعد في تطور الأطفال.

ويحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم اللازم لبناء العظام والأسنان والتقليل من خطر التعرض للكسور وهشاشة العظام، وهام أيضاً لحركة العضلات.

ويحتوي أيضا الحليب على عنصر الكولين المهمٌّ لحركة العضلات، والتعلم، والذاكرة، إضافة إلى أنّه يلعب دوراً في امتصاص الدهون، وإيصال الإشارات العصبية، والتقليل من الالتهابات في الجسم.

الكمية الموصى بتناولها من التمر والحليب للأطفال

يُسمح للطفل بتناول حصتان يوميا من التمر، والحصة الواحدة من 1 - 3 تمرات.

ومن الحليب للأطفال بعد عمر السنة وحتى سنتين ينصح بتناول كوبين من الحليب يومياً، والأطفال فوق عمر السنة تناول 3 أكواب.

وتقدم دكتورة رانيا مصطفي وصفة للحليب والتمر:

• لتر من الحليب.

• 3 ملاعق كبيرة من العسل

• نصف كيلو من التمر.

• ملعقة كبيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير:

• ضعي التمر مع الحليب في وعاء، ويترك حتى يتحول للون البني الفاتح.

• ضعي الحليب مع التمر في الخلاط الكهربائي، ويتم الخلط جيدا حتى الحصول على المزيج الناعم.

• ضيفي القليل من الفانيليا، ويتم المزج مرة أخرى.

• يتم تصفية الخليط في إناء، ويوضع في الثلاجة إلى أن يبرد.

• ضعي العصير في أكواب التقديم.

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