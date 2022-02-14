هذا ما سيحدث لجسمك عند تناول كمون مغلي على الريق.. لن تصدق النتيجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

الكمون هو نبات ينمو منخفضًا على الأرض في الصين والهند والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

تسمى ثمرة النبات بذرة الكمون، وهي مشهورة في جميع أنحاء العالم كتوابل، ولكنه لا يقتصر على ذلك فهو له فوائد لا حصر لها.

وهنا نعرض لكم فوائده إذ شربته على الريق، وذلك كما وردت في موقع "healtline".

- يعالج الانيميا

كثير من الناس حول العالم لا يحصلون على ما يكفي من الحديد، ويتوافر فيه بكمية كبيرة، حيث يوفر ما يقرب من 20٪ من الحديد اليومي في ملعقة صغيرة.

- يحسن الهضم

يساعد على الهضم بسهولة، عن طريق زيادة نشاط البروتينات الهضمية، ويقلل من أعراض متلازمة القولون العصبي.

- يحارب الالتهابات

يحتوي الكمون على مركبات نباتية متعددة تقلل من مستويات الالتهاب في الجسم.

- يعالج انتفاخ البطن

الانتفاخ مرض شائع تتراكم فيه الغازات في أمعائك وتشعر معدتك بالضيق والامتلاء، ويؤدي أيضًا إلى عدم الارتياح، تعد متلازمة القولون العصبي وما قبل الحيض وعسر الهضم من بعض أسباب الانتفاخ وتعالج باستخدام بذور الكمون.

- يفقدك الوزن

يساعد الكمون على إنقاص الوزن، كما يعمل على خفض الكولسترول الضار والدهون الثلاثية.

- يجعل الشعر طويل وصحي

تستخدم بذور الكمون في العلاجات المنزلية للحصول على شعر طويل لامع وصحي.

- يعالج الأرق

يساعد شرب الكمون على الريق، في الحصول على نوم جيد، وذلك بسبب هرمون يسمى الميلاتونين الموجود فيها والذي يساعد في علاج اضطرابات النوم مثل الأرق.

- يحسن نسبة الكوليسترول في الدم

يحسن من نسبة الكوليسترول الجيد في الدم، ويقلل من الضار.

- يعزز فقدان الوزن وتقليل الدهون

هو من التوابل المركزة التي تساهم فقدان الوزن وبالتالي يقلل من الدهون الضارة المتراكمة في الجسم.

- يمنع الأمراض التي تنقلها الأغذية

يؤدي شرب الكمون على الريق، إلى تقييد نمو البكتيريا والفطريات المعدية، وهذا بدوره يقلل من الأمراض التي تنقلها الأغذية.

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