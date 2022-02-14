شاب يغني لخطيبته على الهواء وآخر "اشترى فرخة".. أغرب هدايا المصريين في عيد الحب"فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

تقرير - نور جمال

يوافق يوم 14 من شهر فبراير اليوم العالمي للحب، ويستغل العشاق هذه المناسبة للتعبير عن حبهم من خلال تقديم الهديا مثل الورد والدباديب لشركاء حياتهم.

وتختلف الطرق والاستعدادات من شخص إلى آخر حسب مستواه الاجتماعى وقدرته المالية وطريقة التعبير عن مشاعره، وفى جولة ميدانية رصد لكم موقع "الخليج 365"، استعدادات بعض الشباب لعيد الحب، وقمنا بسؤالهم "مين اللي بيجيب هدايا أكتر الراجل ولا الست"، وكانت الإجابات كالأتي:

"جبت فرخة هدية لصقر في الفلانتين"، ويقول إحدى الرجال في الشارع أنه لا يعترف بعيد الحب، وقدم فرخة هدية لصقر الذي يربيه.

بينما كشف شاب أن خطيبته تعشق الأكل، فهذه أقرب هدية لقلبها.

وقام شاب آخر بالغناء لخطيبته على الهواء، وقالت إنه كسب قلبها بهذه الطريقة.

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