"بتحب تأكل وأنت بتتفرج على التليفزيون"؟.. إليك التفسير النفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يفضل كثير من الأشخاص بعد يوم طويل من العمل الاسترخاء وتناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز على فيلم أو مسلسل محبب إليهم، دون إدراك أن هذه العادة تسبب عديد من الأضرار، لكن هل تساءلت في يوما ما التفسير النفسي لذلك الأمر؟

هذا ما توضحه لكم الدكتورة إيمان عبدالله، استشاري علم النفس والعلاج الأسري، في تصريحها لـ "الخليج 365"، على النحو التالي:

- تعتبر هذا السلوك من العادات التي يكتسبها كثيرين في مرحلة الطفولة.

- الشعور بالملل واضطراب الطعام، ما يجعلهم يرغبون في مشاهدة التلفاز أثناء تناول الطعام.

- مع مرور الوقت تصبح هذه العادة نمط وأسلوب حياة في العقل الباطن ( اللاواعي) لا يمكن الاستغناء عنه.

- تشجيع الأم لأطفالها على تناول الطعام دون وعي منذ الصغر من خلال مشاهدة الإعلانات والكرتون.

- الرغبة في التسلية وفتح الشهية من الأمور التي تزيد من إصرار الشخص على هذه العادة.

- عادات الأكل العاطفي المرتبطة بالحالة المزاجية للمرء.

وذكرت الدكتورة إيمان في نهاية حديثها، أن هذه العادة تسبب عديد من الأضرار مثل:

- الانشغال في المشاهدة تجعل الإنسان يفقد متعة التذوق بالطعام جيدا.

- تؤدي إلى الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، وذلك لأن كثيرين يتناولون الأطعمة السريعة أثناء مشاهدة التلفاز، واحتوائها على كميات كبيرة من السعرات الحرارية التي لا يستطيع الجسم التخلص منها.

- تشتت الذهن وعدم الانتباه، لأن الجسم يتجاهل إشارات المخ، وبالتالي لا يشعر بالشبع.

- يسبب أيضًا إطالة الفترة الزمنية التي نتناول فيها الطعام.

- تبأطا عملية الأيض وحرق الدهون أثناء الاسترخاء، ما يسبب لتراكم الدهون في الجسم.

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