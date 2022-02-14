الامارات | العراق.. انتحار 3 نساء تزامنا مع «الفلنتاين»

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. انتحار 3 نساء تزامنا مع «الفلنتاين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وسائل إعلام عراقية، يوم الاثنين، إقدام 3 نساء على الانتحار بسبب خلافات عائلية، تزامنا مع يوم «الفلنتاين»، وفيما لم تربط وسائل الإعلام بين هذه الحوادث الصعبة، وبين هذه المناسبة لكنها في العموم جاءت لاسباب عائلية وخلافات زوجية ومتزامنة مع هذه المناسبة.

ونقلت «سبوتنيك» عن وكالة «شفق نيوز»، إن إحدى الحالات كانت «امرأة من مواليد 1977، حاولت الانتحار بحرق نفسها داخل منزلها، شرقي العاصمة بغداد، وقد أصيبت بحروق بليغة جراء محاولة الانتحار».

وأضافت: «امرأة أخرى تولد 1977 أقدمت على الانتحار بإضرام النار في جسدها مستخدمة مادة البنزين داخل دارها أيضا شرقي بغداد، ما أدى إلى وفاتها، وسبب الانتحار يعود إلى مشاكل عائلية».

وتابعت: «شابة ثالثة تولد 1992 انتحرت بواسطة شنق نفسها بشال قماش داخل منزلها الواقع أيضا شرقي بغداد، بسبب خلافات بينها وبين زوجها».

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