الامارات | هدية «فلنتاين» تثير الجدل في الاردن.. صورة

شكرا لقرائتكم خبر عن هدية «فلنتاين» تثير الجدل في الاردن.. صورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت هدية قدمها رجل اردني لزوجته بمناسبة يوم «الفلنتاين» موجة واسعة من الجدل والسجال على منصات التواصل الاجتماعي، وتصدرت صورة الهدية الاكثر تداولا على «السوشال ميديا»، بين مشجع، ومنتقد، ومن اعتبرها مزحة جميلة جدا، وأغرب هدية فلنتاين.



بدأ السجال بعد ان قامت احدى المنصات بنشر صورة لهدية قدمها أحد المحتفلين الاردنين في يوم«الفلنتاين» المصادف اليوم، حيث قام بتغليف عددا من قطع «الجميد» الذي يدخل قائمة مواد أكلة «المنسف» الشهيرة جدا في الاردن.

وفي الوقت الذي يحرص فيه العشاق على اختيار هدايا رومنسية تتناسب ونوع المناسبة أقدم هو على اختيار هديته الغريبة مع مراعاته لتغليفها وفق صورة جرى تداولها على نطاق واسع على عدد كبير من المنصات.

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