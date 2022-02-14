الامارات | كيفية التخلص من دهون البطن الخطيرة .. إليكم الحل السحري والسريع

شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية التخلص من دهون البطن الخطيرة .. إليكم الحل السحري والسريع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنتشر الدهون الحشوية بين أعضاء البطن بما في ذلك المعدة والكبد والكلى، وترتبط بالعديد من الأمراض الخطيرة واعتلال الصحة، ووفق الخبراء هناك حل سحري وسريع للمساعدة في التخلص من دهون البطن الخطيرة يتعلق بالخيارات الغذائية، ألا وهو التخلص من المشروبات السكرية.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن طبيبة الغدد الصماء الدكتورة راسا كازلاوسكايت، قولها إن السكر يزيد من دهون البطن، وليس من الأفضل لك تجنب المشروبات الغازية فحسب، بل تجنب تناول عصائر الفاكهة أيضاً.

وأضافت الطبيبة: "عندما تقوم بعصر الفاكهة فإنك تزيل منها الألياف وتترك السكر النقي، لذا فإن أحد الحلول السريعة للتخلص من دهون البطن الخطيرة هو التخلص من المشروبات السكرية."

كيفية التخلص من دهون البطن نهائياً

وأشارت الطبيبة إلى أن هناك العديد من الأشياء التي قد تحتاج إلى تحسينها لفقدان دهون البطن نهائياً، وبمجرد التخلص من المشروبات السكرية (يفضل استبدالها بالماء)، وزيادة كمية الألياف التي تتناولها، يمكنك اتخاذ خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح.

وتتمثل إحدى أفضل الخطوات التالية في دمج المزيد من الحركة في نمط حياتك، وتقول الطبيبة: "بالنسبة لكل من الرجال والنساء، فإن أول دهون تفقدها عند ممارسة الرياضة هي الدهون الحشوية".

وتابعت: "إن مجرد المشي السريع لمدة ساعة كل يوم يمكن أن يكون له تأثير من خلال زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، وحتى التململ يمكن أن يكون وسيلة جيدة لحرق الطاقة الزائدة للمساعدة في منع تراكم الدهون الحشوية، وقد تكون ممارسة هواية نشطة طريقة رائعة لزيادة مقدار حركتك".

وأشار خبراء في كلية الطب بجامعة هارفارد إلى أنه إذا التزمت بـ 30 دقيقة من النشاط اليومي، فستتمكن من التخلص من دهون البطن الضارة، لكن النظام الغذائي مهم أيضًا في تحقيق هدفك النهائي.

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