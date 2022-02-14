لايف ستايل

الامارات | لحظات مرعبة لمدرب طيران معلق في الهواء «فيديو»

0 نشر
متابعة موقع الامارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن لحظات مرعبة لمدرب طيران معلق في الهواء «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثق مقطع فيديو، لحظات مرعبة لمدرب طيران شراعي وهو معلق على طائرة شراعية في الهواء دون حزام أمان.

وعاش مدرب للطيران الشراعي دقائق من الرعب بعد الطيران لعدة أمتار في الهواء دون أن يكون محصنا بأي نوع من إجراءات السلامة، ويعود السبب في ذلك إلى أن المدرب لم يطلق المعدات في الوقت المناسب أثناء التحضير لرحلة اثنين من هواة هذا الطيران.

وفي مقطع الفيديو الذي انتشر على منصة «تويتر»، يمكن رؤية طائرة شراعية وطيارين بكل معدات السلامة الخاصة بهما ومستعدين للطيران، حيث كان مدرب الطيران الشراعي يساعدهما في التحضير للإقلاع في تلال منطقة بوينتي ألتو في تشيلي.

ومع ذلك، لم يتمكن المدرب من التجهيز في الوقت المحدد، وبسبب هبوب رياح قوية، طار الثلاثي في الهواء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا