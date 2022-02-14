منها منع الصدأ.. 7 استخدامات غير مألوفة للأرز لا يعرفها كثيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الأرز من الأطعمة الضرورية التي لا غني عنها في المطبخ، وذلك لمذاقه المميز، ولتوفيره عديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان.

لكن هل تعلم أن بخلاف الأكل، يقدم مجموعة من الاستخدامات الأخرى التي لا تعرفونها، نذكرها لكم وفق ما أوضح موقع" bobvila".

- تجفيف الهاتف:

عندما يقع هاتفك في المياه، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو غمره في كيس من الأرز الجاف لمدة 24 ساعة على الأقل، يمكن أن يسحب الماء منه، ومن المحتمل أن يوفر عليك الاضطرار إلى شراء جهاز آخر بديل.

- منع تكتل الملح:

تتسبب الرطوبة الزائدة في الهواء في تكتل الملح، ما يصعب استخدامه، ويمكنك منع حدوث ذلك عن طريق إضافة قليل من حبات من الأرز إليه، لامتصاص الرطوبة.

- تهدئة العضلات:

يمكنك تهدئة آلام العضلات بملء كيس من الأرز ووضعه داخل الفريزر، ثم وضعه مكان الألم.

- تنظيف ماكينة القهوة:

لتنظيف ماكينة القهوة من الأوساخ العالقة بها، عليك بإلقاء بعض الأرز غير المطبوخ، ثم قومي بتحركيها.

- منع الصدأ من الأدوات:

لمكافحة الصدأ، ضع كمية صغيرة من الأرز غير المطبوخ في صندوق الأدوات الخاص بك ، سيعمل كمجفف ، ويمتص الرطوبة ويمنعها الصدأ.

- نضج الفاكهة:

إذا كنت ترغب إلى نضج الفاكهة بسرعة، عليك بغمرها في وعاء أرز، ستحتجز الحبوب غاز الإيثيلين المنبعث من الفاكهة، ما يساعدها على النضج بشكل أسرع.

- أكياس أرز معطرة:

اصنع كيسًا برائحة رائعة، أو لدرج خزانة الملابس، عن طريق إضافة بضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك إلى ربع كوب من الأرز، وقلبي حتى يتغطى الأرز بالتساوي، ثم اسكبي الأرز المعطر في كيس صغير من القماش، واربطيه بقطعة من الشريط.

- تلميع الفضة:

يمكنك القيام بذلك عن طريق وضع كوب من الأرز في قاعدة الدرج المحفوظ بها الفضة، ستعمل هذه الطريقة على امتصاص الرطوبة المتسببة في تلطيخ الأطقم الفضية.