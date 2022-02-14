كورونا اليوم: احذروا 5 أعراض لمتلازمة ما بعد كوفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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هل سنحتاج إلى لقاح كوفيد كل عام

ساعدنا إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم على تنفس الصعداء، على الرغم من أننا أدركنا مدى انتشار العدوى على مدار فترة زمنية، إلا أن اللقاحات المتاحة أثبتت فعاليتها ضد فيروس SARs-COV-2 وتقليل مخاطر الاستشفاء والوفيات إلى حد كبير، ومع ذلك، فإن أيًا من لقاحات COVID-19 لا تكون فعالة بنسبة 100٪. نظرًا لظهور متغيرات جديدة، ليست فقط قابلة للانتقال، ولكن لديها القدرة على الهروب من المناعة التي يسببها اللقاح، فقد يحتاج المرء إلى جرعة أخرى لتكثيف الاستجابة المناعية لحماية نفسه من الإصابة بعد فترة محددة، ولكن على الرغم من عدم وجود إجابات قاطعة عما إذا كنا سنحتاج إلى لقاح كوفيد سنويا مثل الإنفلونزا أم لا، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته الآن، وفقا لموقع timesofindia.

قد تشكل المتغيرات الناشئة تحديًا للقاحات كوفيد الحالية مما يجعلها غير فعالة

مع المتغيرات الناشئة تأتي تحديات جديدة، بينما كان متغير دلتا واحدًا من أكثر الأنواع فتكًا، حيث تسبب في أضرار جسيمة للرئتين، مما أدى إلى أعراض شديدة ومزعجة وفي أسوأ الحالات التي تودي بحياة العديد من الأشخاص ، فإن أوميكرو ، وهو أكثر خفة نسبيًا، سريع الانتقال، مع امتلاك القدرة على التملص من المناعة الطبيعية والتي يسببها اللقاح.، هذا لأنه يقال إن أحدث نوع مثير للقلق يحتوي على أكثر من 50 طفرة، مما يمنحه القدرة على الانتشار بشكل أسرع وتفادي الاستجابات المناعية.

احذر 5 أعراض لمتلازمة ما بعد كوفيد

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض متلازمة ما بعد كورونا.

وقالت الوزارة في منشور لها اليوم عبر فيسبوك، إنها تتضمن التعب والاكتئاب والوخم وتكسيرالجسم وتليف في نسيج الرئة.

روسيا تطور جهازا جديدا قادرا على تشخيص فيروس كورونا فى مراحله الأولى

كشفت الخدمة الفيدرالية الروسية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان (Rospotrebnadzor) اليوم الإثنين، عن أن معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة، قام بتطوير جهاز جديد قادر على تشخيص فيروس كورونا في المراحل المبكرة.

ووفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية، تكتشف التكنولوجيا فيروس كورونا التاجي في الحد الأدنى من تركيزه، يقال إن حساسيته العالية هي أهم ميزة لهذا الاختراع.



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