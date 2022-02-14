نادية الجندي تثير جدلًا بصورها جديدة.. وتعليقات الجمهور: "كل ما تكبر تحلى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

واحدة من أهم وأبرز نجمات الفن على الساحة الفنية، وذلك لموهبتها الكبيرة، بالإضافة إلى إنها لا تزال تحافظ على رشاقتها وجمالها وأناقتها بالرغم من تخطي عمرها حاجز الـ 70 سنة، هي الفنانة نادية الجندي.

وأثارت الفنانة نادية الجندي جدلا كبيراعقب عدة صور نشرتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إذ أطلت بإطلالة جذابة، أظهرت رشاقتها وجمالها، مرتدية فستان قصير باللون الأسود، مزود بأكمام،ة ومزينا ببعض التطريزات عند منطقة الصدر، ومكشوفا عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة شراب فوال، وحذاء باللون الأسود، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

ونالت إطلالتها على إعجاب رواد موقع التواصل الاجتماعي، وجاءت أبرز التعليقات : "ماشاء الله قمر"، و"جميلة جدا"، و"ما هذا الجمال والرشاقة"، و"نجمة الجماهير بلا منازع".

أيضا من التعليقات: "أحلى واحدة في الدنيا"، و"قمة الشياكة"، و"قمراية"، "كل ما تكبر تحلى".

وحول رشاقتها التي لا حظت لجميع متابعيها، قالت الفنانة نادية الجندي في لقاء سابق مع "أبلة فاهيتا" في برنامج "لايف من الدوبلكس"، إنها تحافظ على رشاقتها ولياقتها لأن هذا جزء من عملها، فهي تقدم الأكشن في أعمالها لذا عليها أن تظهر دائما في رشاقة ولياقة.

وتابعت، بأنها تحافظ على رشاقتها من خلال ممارسة الرياضة والاستيقاظ مبكرا، والابتعاد عن العادات السيئة مثل التدخين.

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