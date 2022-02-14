الامارات | طائرة تهبط اضطرارياً.. والسبب تصرف غريب لأحد الركاب !

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة تهبط اضطرارياً.. والسبب تصرف غريب لأحد الركاب ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هبطت طائرة تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز"، اضطرارياً في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري، بسبب سلوك "غير منتظم" لأحد الركاب على متنها، وقالت "آر تي عربية" إن الرحلة التي كانت تحمل الرقم 1775، كانت متجهة من لوس أنجلوس إلى العاصمة واشنطن، وهبطت اضطراريا في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري.

وقالت الشركة إن أحد الركاب حاول الدخول إلى قمرة القيادة قبل محاولة فتح باب الخروج، وذكر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي أن الرحلة غيرت مسارها بسبب تصرف جامح لأحد الركاب تجاه طاقم الطائرة.

وأوضحت "أمريكان إيرلاينز" أنه تم إخضاع الراكب من قبل طاقم الطائرة وبمساعدة ركاب آخرين، وهبطت الطائرة بسلام في مطار كانساس سيتي، حيث استقبلت سلطات إنفاذ القانون الرحلة عند وصولها بعد أن أبلغ الطاقم عن اضطراب الراكب على متنها، وتم اعتقال الراكب، دون الكشف عن هويته.

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