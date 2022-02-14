"عيد الحب يوم الاستقلال".. رضوي الشربيني توجه رسالة للفتيات السناجل- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نحتفل اليوم بعيد الحب، وكعادتها حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على توجيه رسالة للفتيات السناجل بمناسبة هذا اليوم، عبر برنامجها "هي وبس" على شاشة "سي بي سي سفرة"، كما وصفته بأنه يوم الاستقلال.

وقدمت تلك النصائح في إبراز إيجابيات كونك شخص سنجل:

- عدم شعور الفتاة بالضغط النفسي في حالة الارتباط.

- العيش في سلام بعيدا عن النكد والدراما، والمشاكل.

- الابتعاد عن المقارنات مع العلاقات الأخرى.

- كما يعد هذا اليوم بمثابة توفير للأموال.

- ستتمكن الفتاة من اتخاذ القرارات بمفردها.

- اختيار شريك حياتها فيما بعد بطريقة صحيحة، خاصة بعد متابعة العلاقات الأخرى للمتزوجين والمرتبطين.

- تعتبر هذه الفترة من أكثر الأوقات التي ستحب فيها الفتاة نفسها بشكل كبير، إضافة إلى ذلك، زيادة اهتمامها الشخصي بذاتها.

- تسطيع الفتاة من تحقيق طموحاتها وأهدافها.

- الاستمتاع بالحياة، والابتعاد عن الأعمال المنزلية التي تقوم بها النساء المتزوجات.

واختتمت نصائحها قائلة: "اشتري لنفسك هدية غالية الثمن، أو السفر إلى الأماكن المفضلة، الخروج مع أصدقائك وأحبائك المقربين في هذا اليوم، بالإضافة إلى ذلك اعتني بنفسك أكثر".

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