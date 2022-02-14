7 هدايا مميزة لتقديمها في الفلانتين.. تبدأ من 35 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعتبر عيد الحب أمرًا رائعًا لتذكيرنا بفعل شيء خاص إضافي لأحبائنا، لإظهار حبنا بطريقة بسيطة.

وفي هذه المناسبة يحتار الكثيرين في اختيار هدية يمكن تقديمها لشريك الحياة، نستعرض لكم قائمة بأغلب الهدايا البسيطة المميزة التي يمكن تقديمها في عيد الحب.

-بوكيه ورد

من أكثر الأشياء التي تعشقها الفتيات هي الورود، ويمكنك شراء بوكيه من الزهور، فيمكن الحصول عليه بأسعار تبدأ من 35 جنيه

-مج للشرب

يمكن شراء هدية مناسبة، مثل مج أو كوب يحمل صورة شخصية لشريك حياتك، أو يحمل شعار النادي المفضل، أو صورة النجم المفضل، وهو هدية مميزة في تلك المناسبة.

- مستحضرات تجميل

تعشق الكثير من النساء اقتناء مستحضرات التجميل من عطور ومكياج وكريمات، فيمكن شراء أيا منهم بأسعار تقل عن مائة جنيه.

-الدباديب والعرائس

تعتبر ألعاب مثل الدباديب بأنواعها المختلفة من الأشياء المفضلة للفتيات، ويتواجد الكثير من تلك الألعاب في الأسواق المحلية، مثل فلافيلو والقطة كيتو وكرتي البعبع، وتتراوح من صغيرة إلى متوسطة، وبأسعار تبدأ من 35 جنيهًا.

-قطعة ملابس

يمكنك اختيار قطعة من الملابس، لتقديمها كهدية، خاصة مع دخول موسم الشتاء، يمكن شراء بلوفر من إحدى المتاجر، ولعل أسعار قطع الملابس تبدأ من 150 جنيها.

-صندوق شكولاتة

ومن الهدايا التي يمكن أن تلفت أنظار الشريك، هي صندوق هدايا، ويبدأ سعره بنحو 25 إلى 200 جنيه، بالإضافة لشراء فوم ويتراوح سعره من 15 إلى 35 جنيهًا، ويمكن وضع شكولاتة بأحجام مختلفة فيه.

-إكسسوارات

إن كانت هدية المجوهرات أغلى من ميزانيتك، يمكنك أن تختار لها طقم إكسسوارات أنيق وجميل ويناسب ذوقها، يبدأ من 200 جنيه.