مجوهرات من رماد الجثث.. أغرب هدايا في الفلانتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في 14 فبراير من كل عام، يحتفل العالم بعيد الحب، ويعبّر كثيرون عن حبهم بتبادل الهدايا الرومانسية.

لكن بعيدًا عن الهدايا التقليدية التي نعرفها جميعنا، اختار آخرون إهداء هدية مختلفة يتلهف شريك حياتهم لفتحها بشدة، وعندما يفتحها يشعر بالاستغراب والدهشة.

نرصد لكم أبرز أنواع الهدايا الغريبة التي قدمها أشخاص خلال تلك المناسبة على مدار الأعوام الماضية، وفق ما ذكر موقعي"NBC" و"Buzzfeed".

1-باقة ورد لتزيين لحية الزوج لا تذبل أبدا، وهي عبارة عن مجموعة من الورد يتم تعليقها ووضعها على لحية الرجل.

2- وسادة تتيح لك سماع نبضات أحبائك ويمكن أيضا سماع دقاتك، وتعمل من خلال جهاز يتم ارتدائه في معصم اليد أثناء النوم، وعند وضع رأسك على الوسادة يتم سماع نبضات قلب شريك حياتك.

3- مجوهرات الأسنان، وهي عبارة عن مجوهرات مصنوعة من أسنان الإنسان يصممها فنان متخصص في المجوهرات المصنوعة من الشعر البشري والأسنان.

4- قلادة مصنوعة على شكل قلب حقيقي، من خلال وضع القلب الحقيقي في الفضة ، ويتم تصميم هذه القلادة في لندن.

5- عُقد مجوهرات أو سوار مصنوعة من شعرك لشريك حياتك، للتعبير عن مدى حبك له

6- تبرع زوجة بكليتها لزوجها المريض بالفشل الكلوي، وصممت أن تكون العملية يوم الاحتفال بعيد الحب، باعتبار كليتها أغلى هدية يمكن أن تقدمها تعبيرا عن حبها له.

7- في يوم عيد الحب، توفيت زوجة رجل إسكتلندي في إدنبرة، فقرر الرجل الاحتفاظ بجثة زوجته في غرفة مثلجة بمنزله، تعبيرا عن حبه الشديد لها.

8- قدمت شركة من شركات المجوهرات خدمة تصنيع المجوهرات من رماد الجثث المحروقة تخليدًا لذكرى الأحباء الموتى.