الامارات | الكويت.. وزير الصحة يصدر توجيهات عاجلة بشأن طفل " ثلاجة الموتى"

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. وزير الصحة يصدر توجيهات عاجلة بشأن طفل " ثلاجة الموتى" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت صحيفة "الأنبار" الكويتية بأن وزير الصحة، خالد السعيد، أصدر تعليمات فورية بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات إجراءات مستشفى خاص وذلك بشأن تسليم جثمان طفل متوفى لذويه.

ووجه وزير الصحة خالد السعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي تقصير، وذلك بعد ضجة كبيرة شهدتها الكويت بعد قضية "نسيان" طفل متوفي في ثلاجة الموتى داخل أحد المستشفيات دون دفنه، لأكثر من عام، حيث كشف عن هذه القضية المحامي الكويتي عبد العزيز الوعلان، لافتا إلى أنه رفع شكوى بهذا الخصوص.

الكويت.. نسيان طفل في ثلاجة الموتى دون دفنه لأكثر من عام يثيرضجة وغضب (فيديو)

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