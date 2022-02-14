هدايا رائعة يمكنك تقديمها في اللحظات الأخيرة في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يفضل العيد الاحتفال بعيد الحب الذي يوافق يوم 14 فبراير، ويستعد البعض لهذا اليوم بتجهيز الهدايا وتحضيرها، بينما هناك آخرين لأسباب مختلفة لم يستطيعوا إحضار الهدية، فيصابوا بحالة من الإرباك.

ويعد تقديم الهدية في هذا اليوم أمرَا له طعم خاص، فيفضل الجميع عدم تأجيلها وتقديمها للطرف الآخر في يوم الاحتفال بها، ولهذا فإن هناك هدايا تسمى بـ"آخر لحظة"، وهي هدايا بسيطة يتم إحضارها في الساعات الأخيرة، لكن يحرص عند شرائها أن تكون ذات طابع خاص.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز الهدايا التي يمكن تقديمها بالفلانتين في اللحظات الأخيرة، وفقًا لموقع insider.

-الزهور

عندما يتعلق الأمر بهدايا عيد الحب التقليدية، فإن اختيار بعض الزهور في اللحظة الأخيرة هو الطريقة المثلى لإنقاذ اليوم، عليك فقط التعرّف على الألوان والرمزية وغير ذلك الكثير حتى تتمكن من العثور على الخيار الشخصي المثالي، سواء كانت الورود الوردية، أو القرنفل الأبيض، أو باقة مليئة بالأشياء المفضلة لدى الطرف الآخر.

- الشوكولاتة

لا تحتاج إلى الذهاب لمكان بعيد، فقد تجد متاجر كثيرة حولك بها عروضًا خاصة على الشوكولاتة مما يساعدك على شرائها بسهولة.

-المجوهرات

تعتبر المجوهرات طريقة رائعة لتقديم هدية تحمل أهمية إضافية قليلاً، وهي الخيار الأمثل للاحتفال، فتعتبر الأساور أو القلائد المنقوشة طريقة لطيفة، إذا كنت حقًا ضد عقارب الساعة ولا تعتقد أنه سيكون لديك وقت لشرائها، فلماذا لا تأخذها معك بعد إهدائها وتدعها تختار بالضبط ما تريد؟

- العطر المفضل

لكل شخص منا عطره الخاص المفضل، لذلك أمامك الفرصة لتسوق الهدية المناسبة في اللحظة الأخيرة مع ضمان رضا شريكك بشكل كامل عن هديتك، أحد مميزات تسوق العطور أن معظم محلات بيعها تقدم عروضًا خاصة وتخفيضات إضافية في مثل هذه الأيام، لذلك ستضمن شراء هدية رائعة بسعر ولا أروع.

-كتابة جواب

التعبير عن الحب هو أسمى أفعاله، فلا مانع من كتابة جواب بخط يدك وإرساله لحبيبك تعبر خلاله عن مدى حبك وأسباب حبك له