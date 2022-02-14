لكل بلد طقوسه في الفلانتين: بنات إيطاليا قد يتزوجن أول من يرونه فجرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - تختلف عادات وتقاليد الشعوب في الاحتفال بعيد الحب من دولة إلى أخرى.. فكيف يحتفل المحبين حول العالم بيوم الفلانتين؟.. يستعرض لكم "لايف ستايل الخليج 365" الاحتفالات المختلفة لدول العالم في السطور التالية، وفقًا لموقع huff post الأمريكي.

1- الدنمارك

يوم عيد الحب هو عطلة رسمية في الدنمارك، وبدأ الاحتفال به في أوائل التسعينات، ومن عادات هذا اليوم "بطاقات الحبيب"، وكانت في السابق بطاقات شفافة تحمل صور مقدمة، إلا أنها الآن بطاقات عادية يتم تبادلها.

إضافة إلى "رسالة النكتة" وتكون رسالة مضكحة مكتوبة على وردة مقصوصة بشكل غريب وملقاة، ويجب أن تخمن الفتاة صاحب هذه الرسالة.

2- فرنسا

في بلد الرومانسية كان الرجال والنساء في المنازل المتقابلة يتبادلون العبارات اللطيفة، ومن ثم تتجمع النساء حول النار ليحرقوا صور الرجال السابقين الذين أساءوا إليهن، إلا أن الحكومة حظرت تقليد النار هذا.

3- كوريا الجنوبية

في هذا البلد عيد الحب هو يوم عطلة شعبي للأزواج (الرجال)، ويتم الاحتفال به في 14 فبراير من كل عام، حيث تهادي الرجال النساء بالشيكولاتة والورود والحلوى، وفي 14 مارس، تتبادل الأدوار ويكون الرجال عليهم إعطاء الشيكولاتة والورود والهدايا للنساء وهو ما يعرف "باليوم الأبيض".

وبالنسبة للعزاب الذين لا يحتفلون في عيد الحب أو اليوم الأبيض يكون لديهم يوم ثالث هو "اليوم الأسود" الموافق 15 أبريل إذ يتناولن هذا اليوم أطباق "جاجا نغميون" وهي مكرونة بصوص الفول الأسود.

4- ويلز

لا يحتفل الناس في ويلز (جزء من المملكة المتحدة وجزيرة بريطانيا العظمى) بيوم 14 فبراير بل يحتفلون في 25 يناير، وهو يوم القديس العاشق لديهم سانت دووين.

ويهادي الأحبة بعضهم الهدايا التقليدية مثل ملعقة الحب، وهي ملاعق خشبية تدل لديهم على المودة للمرأة التي يحبها، واختلفت مع الوقت أنماط وأشكال تلك الملاعق، لتصبح حدوات الخيول التي ترمز للحظ والمفاتيح التي ترمز لقلب الرجل وغيرها.

5- الصين

عيد الحب في الصين مثل يوم آخر في الصين يدعى المهرجان الليلي السابع، الذي يقع في اليوم السابع من الشهر القمري السابع كل عام.

وبحسب التقاليد الصينية ترجع هذه الأسطورة إلى زينو (ابنة الملك السماوي) ونيولانج (راعي بقر فقير) وقعا في الحب ثم تزوجا ورزقا بتوأم. وعندما عرف الملك أرسل زوجته لإعادة زنو إلى النجوم إلا أنه عندما سمع صراخ الراعي والأطفال سمح لهما بالاجتماع مرة واحدة في السنة، وهو ما عرف بالمهراجان اليلي السابع، ويذهب الأزواج الصينين للصلاة في هذا اليوم.

6- انجلترا

في الماضي اعتادت النساء في أنجلترا على وضع 5 أوراق على الوسائد واحد في كل زاوية وأخرى في الوسط، تمنيًا للسعادة لها ولزوجها.

7- الفلبين

برغم أن احتفالات عيد الحب في الفلبين تشبه إلى حد كبير الاحتفالات في الدول الأوربية إلا أنه في السنوات الأخيرة اجتاح تقليد جديد البلاد مما جعل كثير من الأزواج يشتركون في يوم 14 فبراير، إذ يجتمعون في مراكز التسوق أو الأماكن العامة للزواج في احتفالات شعبية جماعية أو تجديد عهد الحب لبعضهم بشكل جماعي.

8- إيطاليا

يحتفل الإيطاليون بعيد الحب من خلال تجمع الشباب بالخارج في الحدائق، للاستمتاع بالقراءة والموسيقى في الهواء مع الأصدقاء والعائلة.

وبالنسبة للفتيات التي لم يتزوجن بعد يستيقظون في الفجر، ومع أول رجل تراه.. هذا يعني أنها ستتزوجه في خلال عام أو على الأقل شخص شبيه له للغاية، أما في هذه الأيام فإنهم يحتفلون كالمعتاد في دول كثيرة بتبادل الهدايا والعشاء الرومانسي.

9- البرازيل

يحتفل البرازيليون بالكرنفال في فبراير أو مارس من كل عام، لذا لديهم يوم آخر للاحتفال بالحب وهو "يوم العشاق"، في 12 يونيو، ولا يقتصر يوم العشاق لديهم على المحبين فقط فهم يتبادلون الهدايا مع الأصدقاء والعائلة أيضًا.

10- جنوب أفريقيا

مثل كثير من دول العالم تحتفل جنوب أفريقيا بعيد الحب بالمهرجانات والورود وغيرها، إلا أن النساء في جنوب أفيريقا يعلقن ورق مكتوب عليه أسماء آبائهم على ملابسهن، وهي تقاليد رومانية قديمة تسمى باسم لوبركاليا.