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الامارات | فيديو مؤثر لكلب وفي ينتظر مالكه خارج المستشفى رغم وفاته قبل عام ونصف

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إعداد: سمير سعيد 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مؤثر لكلب وفي ينتظر مالكه خارج المستشفى رغم وفاته قبل عام ونصف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في فيديو مؤثر انتشر في روسيا وبدأت قصته تصل للصحافة العالمية، كلب ينتظر خارج مستشفى في سيبيريا، فيما يعتقد الموظفون في المستشفى أن مالكه قد مات قبل عام ونصف.

وقال حارس الأمن فلاديمير شوشكين: "أعمل هنا منذ نوفمبر 2020 ، وكان هذا الكلب هنا في ذلك الوقت"، مضيفًا أن الناس يطعمون الكلب و"يعود بعظمة في فمه".

ويعالج مستشفى Podgorbunsky للرعاية الطارئة في كيميروفو، في روسيا ، مرضى .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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