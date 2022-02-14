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الامارات | طعناً وحرقاً.. زوج مصري يقتل زوجته السورية بسبب 400 جنيه

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متابعات - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم رجل مصري على إنهاء حياة زوجته السورية في منطقة حدائق المعادي التابعة لدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، إثر خلاف على 400 جنيه.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن قسم شرطة دار السلام بالقاهرة تلقى بلاغا من المستشفى بوصول جثة سيدة من إحدى الدول العربية في العقد الثالث من عمرها مصابة بعدة طعنات في جسدها، وبحروق في جسدها.

وبالفحص والتحري توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن المتهم الذي يبلغ من العمر 34 عاما أنهى حياة زوجة بعد زواجهما بـ3 أشهر، ثم حرق جسدها بسبب خلافات على مبلغ مالي يقدر بـ400 جنيه.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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