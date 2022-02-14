الامارات | «فخر الأجيال للصيد بالصقور» ترسخ تعاقب الأجيال

شكرا لقرائتكم خبر عن «فخر الأجيال للصيد بالصقور» ترسخ تعاقب الأجيال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترسخت عملية تعاقب الأجيال وتناقل الموروث الشعبي بينها بكل فخر واعتزاز بأبهى صورها، في منافسات «الناشئين»، التي أقيمت أول من أمس، ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي.

وتوافد الصقارون الصغار الذين شاركوا بـ217 طيراً، ليتنافسوا في ثمانية أشواط على مدار يوم حافل بأكثر من مجرد البحث عن الفوز، بقدر تعلم مهارات الصقارة، والتطلع نحو التميز في المستقبل.

ولم يقتصر الحضور في المركز الأول على الذكور فقط، حيث تفوقت عفراء سالم سيف الكتبي، التي تشارك منذ سنوات عدة، وحققت الريادة في شوط تبع فرخ رئيسي، بالطير «تي 2» بزمن 19.995 ثانية، يليها عمير راشد الكتبي بالطير «معزم» بـ20.204 ثانية، ثم حمدان سهيل الكندي بالطير «كلورز» بـ21.210 ثانية.

كما كسبت عفراء شوط تبع جرناس رئيسي، بالطير «202» بزمن 20.138 ثانية، يليها راشد حمدان الكندي بالطير «وحش 2» بـ20.231 ثانية، ثم محمد عمران النعيمي بالطير «خطير» بـ20.259 ثانية.

وكسب حمد راشد الكندي، شوط تبع جير فرخ، بالطير «عضلات» بزمن 18.285 ثانية، يليه خالد مروان الكندي بالطير «ميراج» بـ18.434 ثانية، وحقق نفسه المركز الثالث بالطير «تي 10» بـ18.525 ثانية.

وفاز خالد مروان الكندي بشوط جير جرناس رئيسي، بالطير «الواري» بزمن 18.710 ثانية، يليه حمدان خليفة المرر بالطير «مدريد 137» بـ18.828 ثانية، ثم خالد مروان الكندي بالطير «جي 320» بـ19.015 ثانية.

وفاز ماجد سالم ماجد الكتبي، بشوط تبع فرخ نقدي، بالطير «النشمي» بزمن 21.147 ثانية، يليه علي سلطان المزروعي بالطير «01» بـ21.353 ثانية، ثم علي راشد المزروعي بالطير «21» بـ21.377 ثانية.

وفاز محمد راشد المنصوري بشوط تبع جير فرخ نقدي، بالطير «الشميمي» بزمن 19.255 ثانية، ثم علي سلطان المزروعي بالطير «تي 1» بـ19.268 ثانية، يليه حمدان عيسى خرباش بالطير «مطفوق» بـ19.787 ثانية.

وفاز محمد أحمد البواردي بشوط تبع جرناس نقدي، بالطير «الشبابي» بزمن 19.863 ثانية، يليه ماجد سالم الكتبي بالطير «شداد» بـ19.928 ثانية، ثم مضحي راشد المنصوري بالطير «مجرم» بـ20.223 ثانية.

وكسب محمد راشد المنصوري شوط تبع جرناس نقدي، بالطير «تي 10» بزمن 17.747 ثانية، يليه حمدان خرباش بالطير «رمز» بـ17.947 ثانية، ثم سيف محمد القمزي بالطير «سرنج» بـ18.195 ثانية.

• عفراء الكتبي تزاحم الصدارة بـ«الثنائية» وحضور بارز للصقارين الصغار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news