الامارات | الجزائر تتوج ملكة جمال المحجبات لعام 2022.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تتوج ملكة جمال المحجبات لعام 2022.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت الجزائرية ليديا عين بوزيد، ملكة جمال المحجبات لعام 2022، وجرى التتويج خلال حفل شاركت فيه العديد من الفتيات اللواتي تسابقن من أجل الظفر باللقب، وفق ما ذكرت "آر تي عربية".

وتقدمت ليديا عين بوزيد، بالشكر لكل من وضع فيها الثقة، ونشرت على حسابها بموقع "أنستغرام" صوراً وفيديو لحفل تتويجها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news