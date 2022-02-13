ليست اللحوم.. احذر هذا الطعام قد بسبب الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا يزال السرطان كارثة كبرى في جميع أنحاء العالم، على الرغم من تخصيص موارد هائلة لإيجاد علاج، تشير الدلائل المتزايدة إلى الدور الذي قد يلعبه النظام الغذائي في الإصابة بالسرطان، وجدت دراسة نشرت عام 2008 في مجلة Nutrition and Cancer وجود "علاقة مباشرة" بين أحد الأطعمة الشهيرة وسرطان المعدة.

تعتبر العلاقة بين السرطان والنظام الغذائي معقدة وغير حاسمة، ووجدت أدلة متزايدة ارتباطًا قويًا بين مجموعات غذائية معينة وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية والسرطان "علاقة مباشرة" بين أحد الأطعمة الشعبية "الحبوب المكررة" وسرطان المعدة، وفقا لما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية.

ما هي الحبوب المكررة

تُعرف الأطعمة التي تمت معالجتها وتجريدها من قيمتها الغذائية بالأطعمة أو الحبوب المكررة.

وتشمل الحبوب المكررة، الكعك والحلويات والخبز الأبيض والمعكرونة والبسكويت الحلو أو المالح وحبوب الإفطار المكررة والأرز الأبيض والفطائر والبيتزا.

وبحثت الدراسة المعنية في دور مجموعة كبيرة من الأطعمة والمشروبات في خطر الإصابة بسرطان المعدة.

وقام الباحثون بتحليل البيانات من دراسة الحالات والشواهد التي أجريت في إيطاليا بين عامي 1997 و 2007 على 230 شخصًا مصابًا بسرطان المعدة المؤكد (143 رجلاً و 87 امرأة، تتراوح أعمارهم بين 22-80 عامًا و 547 مجموعة تحكم (286 رجلاً و 261 امرأة ، الفئة العمرية 22) - 80 عامًا) في المستشفى للأمراض الحادة غير الورمية.

وتوصلت الدراسة إلى وجود ارتباط مباشر بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة بالنسبة للحبوب المكررة وذلك لأعلى نسبة كما لاحظ الباحثون.

وعلى العكس من ذلك توصلت الدراسة إلى اتجاهات عكسية في المخاطر مع تناول الخضار والفاكهة وهو ما يؤكد الدور الوقائي للخضروات والفاكهة ضد سرطان المعدة وإشارة إلى تأثير ضار للحبوب المكررة على هذا الورم، لتكون نتائج الدراسة هي وجود ارتباط بين الحبوب المكررة وخطر الإصابة بسرطان تجويف الفم والبلعوم.

النظام الغذائي والسرطان - ماذا تقول الهيئات الصحية البريطانية

تشرح مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "إذا كان هناك شيء ما مسرطن، فهذا يعني أنه يمكن أن يسبب السرطان"، ووفقًا للمؤسسة، لا توجد العديد من الأطعمة التي تسبب السرطان، ولكن تناول اللحوم الحمراء والمعالجة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

"اقترح بعض الناس أن الشاي الأخضر قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، هذا لأنه يحتوي على مادة الكاتيكين - أحد مضادات الأكسدة التي يبدو أنها توقف نمو الورم في الفئران"، كما يوضح التقرير.

"لكن نتائج الدراسات الكبيرة لم تظهر أن الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بالسرطان لدى البشر."

السرطان - الأعراض الموضحة

غالبًا ما تكون أعراض السرطان خفية أو غير موجودة في البداية، تتطور أعراض سرطان الرئة مع تقدم الحالة.

تشمل أعراض السرطان العامة ما يلي:

ألم أو وجع غير مبرر

تعرق ليلي شديد

فقدان الوزن غير المبرر

نتوء أو تورم غير عادي في أي مكان

إعياء.