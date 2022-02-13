7 استخدامات غير مألوفة لـ مياه الأرز.. تنظيف الأسطح وتكثيف الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تعتاد الكثير من ربات البيوت على التخلص من مياه الأرز في حوض المطبخ أثناء الطهي، دون وعي منهن أن يمكن الاستفادة من هذه المياه بعدة طرق.

يمكن أن تساعد في تنظيف الأسطح، وعلاج حب الشباب والبثور، وغيرها من الفوائد الأخرى، التي نستعرضها لكم، وفقا لموقعي " timesofindia" و"healthline".

- منح الملابس القطنية ملمسًا لطيفًا:

يمكنك استخدام مياه الأرز لمنح الملابس القطنية ملمسًا لطيفًا، فقط اغمسي الملابس في مياه الأرز واتركيها تجف.

- تنظيف الأسطح:

انقعي كوبًا من الأرز في كوبين من الماء، ثم حركي الأرز سريعًا حتى يصبح لون المحلول بلون الحليب، واستخدمي مصفاة لإزالة الأرز من المياه، ثم اغمسي قطعة قماش نظيفة في ماء الأرز، واستخدمها لتنظيف الأشياء أو الأسطح.

- إزالة الصدأ من السكين:

لإزالة الصدأ من السكين. يمكنك نقعها في ماء الأرز طوال الليل، ثم البدء في تنظيفها في اليوم التالي، ستساعد هذه الطريقة على جعلها تبدو لامعة.

- علاج حب الشباب والبثور:

يمكن استخدامها أيضا في علاج حب الشباب، ما عليك سوى وضع كرة قطنية في مياه الأرز واستخدميها على المناطق المصابة، وتخلصي من البثور وحب الشباب دون عناء.

- علاج مشاكل الشعر:

تعد هذه بمثابة طريقة جيدة لعلاج جميع مشاكل الشعر، فقط دلكي شعرك بماء الأرز واتركيه لمدة 20 دقيقة، سيساعد ذلك في إحياء لمعان الشعر المفقود في غضون أيام قليلة.

- مصل للوجه:

ما عليك سوى ملء زجاجة بالقليل من ماء الأرز وماء الورد والجلسرين، وامزجيهما جيدًا، ثم إضافة قطرات من زيت البرتقال الأساسي، وامزجيها معًا واستخدميها للحصول على بشرة صافية.

- استخدامه كشامبو:

لصنع الشامبو، أضف بعض الصابون السائل إلى ماء الأرز، بالإضافة إلى وضع القليل من الصبار أو شاي البابونج أو الزيت العطري.