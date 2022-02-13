4 أماكن احذر الذهاب إليها في الفلانتين

محمد اسماعيل - القاهرة - يمكنك الذهاب لأي مكان مع خطيبتك أو زوجتك وفي أي وقت، إلا أن هذه النظرية تختلف يوم عيد الحب "الفالنتين"، حيث يكثر الزحام والنظرات الغريبة، وقد تضطر لسماع بعض الكلمات التي تحمل في طياتها العديد من السخرية.

لذا عليك تجنب تلك الأماكن التي لا يمكنك الذهاب إليها يوم عيد الحب:

- كورنيش النيل: فهو من الأماكن المكتظة بالعشاق و"الحبيبة" هذا اليوم، كما أن وجودك في هذا المكان يومها قد يعرضك لسماع بعض التعليقات السخيفة والتي قد تضعك في موقف محرج أمام الفتاة التي ترتبط بها كالإشتباك مع أحدهم.

-السينما: من أكثر الأماكن ازدحامًا خاصة خلال عيد الحب، حيث يزيد الإقبال عليها لمشاهدة الأفلام، وينتج عن هذا الزحام والظلام والتجاور بين الناس من كل الجهات قضاء عيد الحب "غير رومانسي".

-الحدائق العامة في عيد الحب: حيث تشهد الحدائق العامة العديد من حالات التحرش حيث يزيد إقبال المواطنين عليها من جميع الفئات والأعمار.

-المولات والمحلات: من الأماكن التي لا ننصحك بالذهاب إليها هذا اليوم ، حيث تكون هي ملجأ للعديد من المراهقين لأنها الأقل تكلفة بالنسبه لهم.