لا تسلق البيض بعد إخراجه من الثلاجة مباشرة.. إليك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

البيض المسلوق مغذٍ للغاية ورائع، لذا يجب الحرص على تناوله وجبةً خفيفةً صحيةً أو جزءًا من وجبة متوازنة، كونه يحتوي على البروتينات والمعادن والفيتامينات المهمة لجسم الإنسان.

فضلا عن أن تناول البيض المسلوق، يساعد على الشعور بالامتلاء لفترات طويلة، ويقلل من مقدار الطعام الذي نتناوله أثناء اليوم، وبالتالي يساعد على عدم زيادة الوزن.

وجرت العادة لدى كثيرين بسلق البيض بعد إخراجه من الثلاجة مباشرة، فهل تعرف أن هذا السلوك يعد خطأ؟

وبحسب موقع "thekitchn"؛ يرجع السبب وراء منع سلق البيض بعد إخراجه من الثلاجة مباشرة، إلى أن ذلك يؤدي إلى تشقق قشر البيض أثناء السلق، وخاصة عند وضعه في الماء الساخن أو المغلي؛ لذلك من الأفضل إخراجه من الثلاجة قبل بدء غليه لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ما يساعد على جعل البيض في الإناء أقل صدمة ويمنع تشقق القشرة بسهولة.