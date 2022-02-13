الامارات | مشهد صادم.. هندية تخاطر بابنها وترفعه بملاءة من الطابق التاسع للعاشر لسبب لا يصدق

شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد صادم.. هندية تخاطر بابنها وترفعه بملاءة من الطابق التاسع للعاشر لسبب لا يصدق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طفلا وهو يتسلق بقطعة قماش "ملاءة" بينما تقوم والدته وأفراد الأسرة الآخرون برفعه، من الطابق التاسع إلى الطابق العاشر من أجل استعادة رداء خاص بها وقع من شرفتها في الطابق الأسفل، بمشهد مخيف يحبس الأنفاس.

وبحسب صحيفة "إنديا توداي"، وقع الحادث في القطاع 82 بمنطقة فريد آباد الهندية، وتم تصوير الفيديو من قبل أحد سكان البناية المقابلة.

ووفق ما نقلت الصحيفة عن أحد الجيران، لم تطلب المرأة المساعدة أو المشورة من أي شخص حول كيفية استعادة الرداء الخاص بها من المنزل المغلق وقررت من جانب آخر تعريض حياة ابنها للخطر حيث انزلته من الطابق العاشر للتاسع عن طريق الإمساك بقطعة قماش.

وأضاف الجار: "حدث هذا في 6 أو 7 فبراير.. قررت المرأة تعريض ابنها للخطر من أجل ردائها كان عليها الاتصال بصيانة الجمعية بدلا من القيام بشيء خطير للغاية".

وفي حديثها إلى تلفزيون الهند، قالت المرأة إنها تأسف لقرارها.

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