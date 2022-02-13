الأسود يليق بها.. ياسمين صبري جذابة في أحدث إطلالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة كلاسيك، خلال عدة صور جديدة شاركت بها متابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وأطلت ياسمين بـ توب باللون الأسود، منسقة أسفله بنطلون بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وعقد، وخاتم، وأسورة.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة حذاء طويل باللون الأسود، وكلاتش باللون الأحمر.

واختارت ياسمين صبري أعتماد صيحة المونوكروم، مع تطبيق ماكياجا ترابيا لاظهار ملامحها الناعمة.