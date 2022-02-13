فرح الهادي تعلن إصابتها بمرض لا شفاء منه: هذه أعراضه على جسمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نشرت الفاشينيستا فرح الهادي، مقطع فيديو جديد لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، كشفت فيه عن إصابتها بمرض الصدفية.

وقالت فرح الهادي: "منذ شهر سبتمبر الماضي أثرت أشياء على نفسيتي وكنت أنسى كل شيء وأصبحت شخص لا أحبه، وهذا كان بسبب عدم وجود حل للحساسية التي تعرضت لها والتي تظهر في أماكن متفرقة من الجسد، لكن الحمدلله الآن أنا افضل وفي حاجة للعلاج لفترة أطول وكذلك من الناحية النفسية".

وأضافت: "الحساسية تظهر بشكل غريب في جسدي حتى بعد عيد ميلادي ظهرت بكثرة والدكاترة الذين يتابعون حالتي يخشون من الحالة، ففي بعض الأوقات تظهر الحساسية وكأنها حروق، لذلك حالتي جعلتني افقد تركيزي وكذلك طريقة تعاملي مع من حولي، لذلك قررت ابتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي لأنني كنت محتاجة نفسي".

في هذا التقرير يستعرض الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الفاشينيستا فرح الهادي، وفقا لموقع mayoclinic.

- ما هي الصدفية

الصدفية هي مرض جلدي مزمن غير مُعدٍ، يرجع إلى عوامل وراثية، مع عوامل خارجية مثل التوتر النفسي أو حروق الشمس أو أدوية معينة أو جروح جلدية أو اضطرابات هرمونية أو اضطرابات أيضية، بالإضافة إلى البدانة وشرب الخمر.

تندرج الصدفية ضمن الأمراض الجلدية المزعجة للغاية، نظرًا لأنها لا تسبب ألمًا فقط، بل تشوه المظهر الجمالي للجلد.

- أعراض الصدفية

أعراض الصدفية تتمثل في:

احمرار الجلد

ظهور قشور بيضاء على الجلد

حكة وحرقان وألم

تورم الوجه في بعض الأحيان

تهاجم هذه الأعراض الكوع والركبة والرأس والأرداف، وهو ما أكدته فرح الهادي، حيث كشفت عن أعراضها التي ظهرت على يديها من القشرة والاحمرار وسيلان مياه من جسدها، مضيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لذلك فسبق وتعرضت لتورم وجهها.

- متى يجب استشارة الطبيب

يجب ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من الإصابة بالصدفية من عدمها، نظرًا لأن هذه الأعراض تتشابه مع أعراض أمراض أخرى مثل الإكزيما أو عدوى الفطريات.

- كيفية التحقق من مرض الصدفية

يتم التحقق من مرض الصدفية بواسطة فحص الدم أو فحص عينة من الأنسجة، كما يمكن اللجوء إلى الأشعة السينية أو الرنين المغناطيسي.

- علاج الصدفية

نظرا لأنه لا يمكن الشفاء من الصدفية، لكن هذه العلاجات المختلفة تسهم فقط في تخفيف المتاعب.

ويتوقف علاج الصدفية على مدى حدة الأعراض، حيث يتم علاج الحالات البسيطة بواسطة الكريمات والمراهم المحتوية على الكورتيزون، مع مراعاة عدم استخدامها يوميا على مدار فترة طويلة.

علاج بيولوجي

العلاج البيولوجي يساعد في علاج الحالات الشديدة في غضون أسابيع قليلة، ويقوم على استخدام عقاقير تحارب الالتهابات في الجسم، وهذه العاقير عبارة عن بروتينات يقوم الطبيب بحقنها في البداية، ثم يقوم المريض بحقنها بنفسه، مع مراعاة حقنها بانتظام، وإلا فلن تكون فعالة.

علاج بالضوء

العلاج بالضوء يمثل إحدى طرق علاج الصدفية، ويكون هذا العلاج مناسبًا في الحالات، التي تغطي فيها الصدفية مساحة كبيرة من الجسمن إذ تتمتع الموجات الضوئية ذات الجرعات القليلة بتأثير إيجابي على العمليات الالتهابية في الجسم.

علاج مناخي

العلاج المناخي يساعد أيضا في علاج الصدفية، ويقوم على التعرض لهواء وماء البحر الميت، غير أنه يسهم في تخفيف المتاعب طوال مدة الإقامة هناك فقط، ومع ذلك توجد علاجات منزلية عبارة عن أملاح للاستحمام مستخلصة من البحر الميت.