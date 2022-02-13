كورونا اليوم: أمراض قد تظهر لدى المتعافين.. وعلامتان لأوميكرون عند تناول الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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أمراض يمكن أن تظهر لدى المتعافين

أعلن البروفيسور يوري سيريبريانسكي، أخصائي الأمراض الباطنية، أن مرض كورونا يمكن أن يحفز ظهور وتطور أمراض خطيرة مختلفة، ويشير البرفيسور الروسي، في حديث إلى راديو "سبوتنيك"، إلى أن عدوى الفيروس التاجي المستجد، لا تكتفي بإلحاق أضرار بالجسم فقط، بل يمكن أن تحفز الإصابة بأمراض أخرى، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

ويضيف موضحا، إن اضطراب عمل منظومة المناعة والضعف العام الناجم عن الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد يفسح المجال للإصابة بعدوى فيروسية أخرى، ويقول، "غالبا ما يكون جلد من يعاني من "كوفيد-19" رطبا نتيجة التعرق بسبب ارتفاع درجة الحرارة. هذه الحالة يمكن أن تسبب الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا والالتهاب الرئوي الفيروسي وغيرها. أي فيروس يحل محل آخر".

ويقول، "تسبب الإصابة بالفيروس التاجي المستجد ضعف الجهاز العصبي ومنظومة المناعة، ما قد يؤدي إلى تفاقم أمراض المناعة الذاتية التي يعاني منها المريض فعلا. وإذا كان المريض يعاني من أمراض الروماتيزم وأمراض الجهاز التنفسي، فيمكن أن تتحول هذه الأمراض إلى أمراض مزمنة".

علامتان لأوميكرون عند تناول الطعام

يدرك الكثير من الناس العلامات الشائعة لفيروس كورونا، مثل السعال أو الحمى، لكن لدى أوميكرون أيضًا القدرة على تقديم عدد من العلامات الأخرى، قد تظهر في عاداتك الغذائية.

علاوة على ذلك، أبلغ الباحثون في دراسة ZOE COVID عن "زيادة حادة" في الأشخاص الذين أبلغوا عن أعراض الجهاز الهضمي حتى يناير 2022، ولا تزال الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا تتمثل في ارتفاع في درجة الحرارة وسعال جديد ومستمر وخسارة أو تغير في حاسة الشم أو التذوق، ومع ذلك، قد تعاني أيضًا من أعراض أخرى، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

تشير الأبحاث والبيانات من تطبيق ZOE COVID Study إلى أن مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال وآلام المعدة والشعور بالمرض يمكن أن تكون جميعها أعراضًا لـ أوميكرون، تشمل العلامات في عاداتك الغذائية فقدان الشهية أو عدم الالتزام بتناول وجبات الطعام.

مخاوف من احتمال انتشار متحور جديد لـ"كوفيد" بين القوارض في نيويورك

قد تكون الفئران في مدينة نيويورك أكثر من مجرد عامل جذب مشكوك فيه في المدينة، حيث يخشى بعض الخبراء من أنها مصدر متحور جديد لـ "كوفيد".

ويعتقد فريق مكون من باحثين من تكساس A&M سان أنطونيو وكلية كوينزبورو المجتمعية في مدينة نيويورك، أن سلالة غير معروفة من الفيروس وجدت في مياه الصرف الصحي بالمدينة يمكن أن تنقلها الفئران، ولاحظ أحد الباحثين أن السلالة لها تغيرات في الأحماض الأمينية تبدو متسقة مع سلالات الفيروسات التي تنقلها الفئران في الماضي، وفقا لروسيا اليوم.