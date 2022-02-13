علامتان عند تناول الطعام قد تدل على الإصابة الشديدة بـ أوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يدرك الكثير من الناس العلامات الشائعة لفيروس كورونا، مثل السعال أو الحمى، لكن لدى أوميكرون أيضًا القدرة على تقديم عدد من العلامات الأخرى، قد تظهر في عاداتك الغذائية.

علاوة على ذلك، أبلغ الباحثون في دراسة ZOE COVID عن "زيادة حادة" في الأشخاص الذين أبلغوا عن أعراض الجهاز الهضمي حتى يناير 2022، ولا تزال الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا تتمثل في ارتفاع في درجة الحرارة وسعال جديد ومستمر وخسارة أو تغير في حاسة الشم أو التذوق، ومع ذلك، قد تعاني أيضًا من أعراض أخرى، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

تشير الأبحاث والبيانات من تطبيق ZOE COVID Study إلى أن مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال وآلام المعدة والشعور بالمرض يمكن أن تكون جميعها أعراضًا لـ أوميكرون.

تشمل العلامات في عاداتك الغذائية فقدان الشهية أو عدم الالتزام بتناول وجبات الطعام، وفي العام الماضي، قالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إن فقدان الشهية هو علامة مبكرة على كورونا.

وأشارت إلى أن: "تخطي وجبات الطعام لفترة قصيرة من الوقت لأنك تشعر بتوعك ليس شيئًا يدعو للقلق بشكل مفرط لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا".

وأضافت: "ومع ذلك، فإن استمرار فقدان الشهية لدى كبار السن يمكن أن يكون علامة على وجود خطأ ما ويجب مناقشته مع الطبيب أو أخصائي الرعاية الصحية".

ونصحت: "ليس من الضروري إجبار نفسك على تناول الطعام إذا كنت لا تشعر بالرغبة في ذلك، ولكن من المهم جدًا الاستمرار في شرب السوائل للمساعدة في تعويض الماء المفقود بينما يقاوم جسمك العدوى."

في الواقع، تقول نصيحة هيئة الخدمات الصحية البريطانية بشأن تعافي كوفيد: "يعاني العديد من الأشخاص من فقدان الشهية وعدم الرغبة في تناول الطعام عندما يكونون على ما يرام مع COVID وأثناء تعافيهم، من الطبيعي أن تشعر بالتعب بعد أن تكون على ما يرام، وقد يستغرق التعافي بعض الوقت، لكن الأكل الجيد مهم لأن جسمك يحتاج إلى الطاقة والبروتين والفيتامينات والمعادن لمساعدتك على التعافي".

وتنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية، الأشخاص بمراقبة أوزانهم والبحث عن علامات فقدان الوزن.

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إنه يجب عليك عزل نفسك "على الفور" وإجراء اختبار PCR إذا كان لديك أي من أعراض كورونا، "حتى لو كانت خفيفة".

تلاحظ الهيئة الصحية أنه يمكنك ترك العزلة الذاتية مؤقتًا لعدد من الأسباب، على سبيل المثال للحصول على خدمات صحية عاجلة.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن الأشخاص المصابين بـ COVID-19 أبلغوا عن "مجموعة واسعة من الأعراض".

قد تتراوح هذه من الأعراض الخفيفة إلى المرض الشديد ، وقد يتطلب البعض عناية طبية

تقترح المنظمة أن الأعراض قد تظهر بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرض للفيروس ويمكن لأي شخص أن يعاني من أعراض خفيفة إلى شديدة.

ومن العلامات أيضًا ضيق التنفس أو صعوبة التنفس وآلام العضلات أو الجسم والغثيان أو القيء.

يبدو أيضًا أنه يمكنك الإصابة بمتغير أوميكرون حتى لو كنت مصابا سابقًا بسلالة مختلفة من كوفيد.

اعزل نفسك حتى لو كانت لديك نتيجة اختبار إيجابية لـ COVID-19 من قبل، من المحتمل أن يكون لديك بعض المناعة ضد الفيروس ولكن ليس من الواضح كم من الوقت تستمر، إذا كان لديك اختبار COVID-19 إيجابي ، فأنت بحاجة إلى الانتظار قبل الحصول على أي جرعة من اللقاح.