الامارات | الطفل السوري فواز القطيفان يكشف تفاصيل مثيرة ومفاجأة بشأن تعذيبه (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل السوري فواز القطيفان يكشف تفاصيل مثيرة ومفاجأة بشأن تعذيبه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدث الطفل السوري فواز القطيفان، عن تفاصيل مثيرة عن خطفه وطرق التعذيب التي تعرض لها من أجل الضغط على أهله لدفع الفدية المطلوبة للخاطفين.

وقال القطيفان: "أول مرة ضربوني حتى أهلي يشوفوني وأنا قاعد عم أتعذب ويجو ياخدوني بسرعة وكانوا يضربوني على الخفيف وأنا ساوي حالي عم أبكي".

وأشار "في المرة الثانية أحضروا حبل ورفعوني على السقيفة وكان فيها رجل فوق، وبعد ماسحبوني لفوق بلشوا يضربوني بقشاط جلد ووضعو كرتونة ولزقوها على جسمي ووضعوا على القشاط إسفنج حتى لا أشعر بألم وبدأو يضربوني على الخفيف وأنا أصرخ لأهلي تعو خدوني".

ولفت الطفل: "ثم أحضروا مسدس وبارودة (بندقية) ووضعت المسدس برأسي والباردوة بحضني وبدأت أحكي لأهلي تعو خدوني أو بقتل حالي"، مبينا: "رجل كان موجود بين الخاطفين ولم يعجبه هذه الطرق، وأحضروا بعدها بربيش وقشاط وبدأوا يضربوني بالبربيش والقشاط، وشخص عم يصورني فيديو وكان القشاط ملزق فيه إسفنجة أما البربيش لا".

وأردف: "الجماعة الذين كانوا يضربوني ويصوروني فيديو اتصلوا على الرجل، الذي كنت قاعد ببيته معه ومع زوجته وحكولو يجي ياخدني ولبسوني سلك ( شماغ رأس) حتى لا يراني أي أحد"، بحسب صحيفة "الوطن" السورية.

وتابع: "أخدني الشخص على بيته وكانوا يقدمون لي الطعام ويغطوني ولم أشعر بالبرد"، مشيرا: "لم أعرف أي أحد منهم".

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