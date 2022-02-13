الامارات | شاهد.. وفاء ناقة رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة (فيديو مؤثر)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وفاء ناقة رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة (فيديو مؤثر) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، ردة فعل ناقة عندما رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة في إحدى المناطق بالمملكة.

وظهر في الفيديو، الناقة تحتضن صاحبها بطريقة لافتة، حيث حاول شخص تخليصها من صاحبها لكنها لم يستطع.

وأوضح الفيديو، الناقة متمسكة بصاحبها، حيث حظي الفيديو بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي في السعودية.

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