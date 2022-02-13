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الامارات | شاهد.. وفاء ناقة رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة (فيديو مؤثر)

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الإمارات اليوم - متابعة الموقع 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في ، ردة فعل ناقة عندما رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة في إحدى المناطق بالمملكة.

وظهر في الفيديو، الناقة تحتضن صاحبها بطريقة لافتة، حيث حاول شخص تخليصها من صاحبها لكنها لم يستطع.

وأوضح الفيديو، الناقة متمسكة بصاحبها، حيث حظي الفيديو بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي في السعودية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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