الامارات | انتحار طفل شنقا في ولاية ميلة الجزائرية

شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار طفل شنقا في ولاية ميلة الجزائرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات حتفه شنقا بالمكان المسمى مشتة الزوابي بلدية الشيقارة، في ولاية ميلة الجزائرية وفق ما أفادت صحيفة النهار.

وقال بيان لمصالح الحماية المدنية بولاية ميلة: "تدخلت الوحدة الثانوية للحماية لسيدي مروان أمس الجمعة، لأجل إجلاء ونقل جثة طفل بمشتة الزوابي في بلدية الشيقارة".

وأضاف البيان أن جثة الطفلوجدت وسط بستان يبعد حوالي 30 متر عن مقر السكن العائلي".

وأكد البيان أن "الضحية متوفي بعين المكان وآثار الشنق حول الرقبة، وقد تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ميلة".

ويبقى السبب المحتمل هو حالة انتحار بواسطة سلك معدني مثبث على شجرة، وقد تم إنزال الضحية قبل وصول الإسعافات إلى عين المكان، حسب صحيفة "النهار".

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