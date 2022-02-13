الامارات | ضجة وتفاعل بمواقع التواصل في السعودية بعد الإعلان عن بدء صناعة السيارات الكهربائية

شكرا لقرائتكم خبر عن ضجة وتفاعل بمواقع التواصل في السعودية بعد الإعلان عن بدء صناعة السيارات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ضجة وموجة تفاعل كبيرة إثر إعلان محمد الخريف، عضو مجلس إدارة هيئة الصادرات السعودية، أن المملكة بدأت في صناعة السيارات الكهربائية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر وسط تعليقات تعبر عن فرحتهم بهذا الإنجاز، في حين شكك البعض بصحة هذا الإعلان.

وجاء الإعلان على لسان الخريف، في مداخلة على قناة الإخبارية السعودية الحكومية، حيث قال: "المملكة مع إمكانيات صناعة التعدين وأيضا القدرة الهائلة من ناحية الإمكانيات المالية بالإضافة إلى طاقتنا في الموارد البشرية التي نفتخر بها من فتيان وفتيات هذه البلاد ممكن أن نبني عليها قاعدة صناعية قوية جدا ننطلق منها.."

وأضاف: "الآن بدأنا ندخل في صناعة السيارات كمدخل لأن صناعة السيارات جاذبة للصناعات الأخرى وبالذات صناعة السيارات الكهربائية فربط أيضا صناعة التعدين بصناعة السيارات الكهربائية مثل المعادن والألمنيوم والليثيوم وغيرها يعني بإذن الله يكون لها مكان في العالم.."

وتابع قائلا: "كل دول العالم تسعى لأن يكون لها مكان بارز في الصناعات التي تتميز بها، وبعض الدول حتى تضع منظومة متكاملة لتخدم هذه الصناعة، لم تصل الصين لصناعة الطاقة الشمسية إلا بعدما وضعت منظومة متكاملة من التعدين إلى الصناعة الأخرى في سلاسل الإمداد إلى أن يكون لها الآن سيطرة كاملة على صناعة الطاقة الشمسية."

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