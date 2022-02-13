لايف ستايل

الامارات | بعد انتشار فيديو سطو مسلح وإصابة المنفذ بالخطأ.. مصدر أمني أردني يكشف الحقيقة

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشار فيديو سطو مسلح وإصابة المنفذ بالخطأ.. مصدر أمني أردني يكشف الحقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر أمني أردني حقيقة مقطع فيديو متداول لمحاولة سطو مسلح على أحد المحال التجارية أسفرت عن إصابة منفذ العملية بعيار ناري في قدمه بالخطأ، قال البعض إنه وقع في الأردن.
وأشار مصدر أمني إلى أن "الفيديو المتداول داخل محل تجاري ليس في الأردن وأن كل ما ينشر حول ذلك غير صحيح"، مؤكدا أن "الحادثة وقعت في إحدى الدول الأجنبية"، وفق وكالة "عمون".

وفي حديثه للوكالة، أهاب المصدر بالمواطنين "عدم تداول او إعادة نشر أية فيديوهات أو أخبار دون التأكد والتوثق منها، لكي لا يتم التعرض للمساءلة القانونية أو المساهمة بنشر الإشاعات والاخبار المغلوطة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا