أمراض يمكن أن تظهر لدى المتعافين من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أظهر تقرير حديث أن ما يقرب من 20 ٪ من إجمالي مرضى كورونا المتعافين قد طور لديهم أمراض جديدة بعد خروجهم من المستشفى، فعلى الرغم من بدء العديد من دول العالم حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، إلا أنه لا يزال الخوف وفرص الإصابة بالعدوى باقية، لتضاف الكثير من المشاكل إلى الموجودة بالفعل فكشف تقرير حديث أن معظم المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى مع كورونا لم يتعافوا تمامًا حتى بعد خمسة أشهر من خروجهم من المستشفى.

أعلن البروفيسور يوري سيريبريانسكي، أخصائي الأمراض الباطنية، أن مرض كورونا يمكن أن يحفز ظهور وتطور أمراض خطيرة مختلفة.

ويشير البرفيسور الروسي، في حديث إلى راديو "سبوتنيك"، إلى أن عدوى الفيروس التاجي المستجد، لا تكتفي بإلحاق أضرار بالجسم فقط، بل يمكن أن تحفز الإصابة بأمراض أخرى، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

ويضيف موضحا، إن اضطراب عمل منظومة المناعة والضعف العام الناجم عن الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد يفسح المجال للإصابة بعدوى فيروسية أخرى.

ويقول، "غالبا ما يكون جلد من يعاني من "كوفيد-19" رطبا نتيجة التعرق بسبب ارتفاع درجة الحرارة. هذه الحالة يمكن أن تسبب الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا والالتهاب الرئوي الفيروسي وغيرها. أي فيروس يحل محل آخر".

ووفقا له، يمكن أن تصبح عدوى الفيروس التاجي المستجد "دليلا" ليس فقط على أمراض فيروسية، بل وأمراض مزمنة أيضا.

ويقول، "تسبب الإصابة بالفيروس التاجي المستجد ضعف الجهاز العصبي ومنظومة المناعة، ما قد يؤدي إلى تفاقم أمراض المناعة الذاتية التي يعاني منها المريض فعلا. وإذا كان المريض يعاني من أمراض الروماتيزم وأمراض الجهاز التنفسي، فيمكن أن تتحول هذه الأمراض إلى أمراض مزمنة".