هذه الفاكهة مفيد للرئتين..

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

إن الرئتين هما عبارة عن مصنع أكسجين دقيق وحساس للغاية للعوامل الخارجية، حتى إن فقاعات الصابون وبقع الغبار يمكن أن تتلف آلاف الخلايا فيهما. ولكن على عكس الأعضاء الداخلية الأخرى في جسم الإنسان، فإن الرئتين تعدان من الأعضاء القليلة التي تتفاعل مع البيئة، ولذلك، فإنهما يتعرضان للعديد من مسببات الأمراض والملوثات ومسببات الحساسية يوميًا.

تحدث الدكتور في العلوم الطبية، وخبير التغذية الروسي ميخائيل جينزبورغ أمس عن الغذاء الأكثر فائدة للرئتين.

وقال الخبير على الهواء على قناة "روسيا 1 " التلفزيونية: "اتضح أنه إذا تناولت حبتين من الطماطم على الأقل في اليوم، فإن استعادة وظائف الرئة تتسارع بشكل كبير"، وفق ما ذكرت صحيفة "البيان الإماراتي".

توصل جينزبورغ إلى هذه الاستنتاجات بعد قراءة نتائج دراسة صينية شارك فيها مدخنون يعانون من تلف في الرئة.

وجد العلماء أن الطماطم تساهم في استعادة الجهاز التنفسي.

وأضاف جينزبورغ أيضًا أن الطماطم يمكن أن تمنع أيضًا تلف الرئة المرتبط بالشيخوخة أثناء الشيخوخة البشرية الطبيعية.