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الامارات | ثعبان يجبر طائرة ماليزية على تحويل مسارها والهبوط الإضطراري .. فيديو

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجبر ثعبان طائرة ماليزية على الهبوط الاضطراري وتحويل مسار رحلتها من كوالالمبور.

واتخذت شركة "طيران آسيا" قرارها الحاسم بعدما لاحظ الركاب ثعبانا على متن الطائرة، حسبما أفادت صحيفة "نيو ستريتس تايمز".

وقرر قائد الطائرة تحويل مسارها احترازيا لتطهيرها بالبخار.

وتداول رواد "تيك توك" مقطع فيديو لثعبان طويل يختبئ في مصباح إضاءة علوي أثناء الرحلة التي كانت متجهة إلى تاواو.

وأكدت الشركة وقوع الحادث، واصفة إياه بأنه "نادر للغاية"، وأن الثعبان لم يصب أحدا بأذى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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