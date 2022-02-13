الامارات | تحذير هام للحوامل: "كورونا" قد يدمر المشيمة ويؤدي لولادة جنين ميت !

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام للحوامل: "كورونا" قد يدمر المشيمة ويؤدي لولادة جنين ميت ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصلت دراسة حديثة إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يدمر المشيمة ويؤدي إلى ولادة جنين ميت عند النساء المصابات.

وتبيّن أن النساء المصابات بـ”كوفيد-19″ يواجهن مخاطر عالية لهذه الحالات. ويعتقد أن التطعيم يمكن أن يساعد في منع هذه الحالات.

وحلل الباحثون حالات من 12 دولة، وتضمنت جميع الحالات نساء غير محصنات أصبن بـ”كوفيد-19″ أثناء الحمل.

وقاد الدراسة الدكتور ديفيد شوارتز اختصاصي علم الأمراض في أتلانتا، ونشرت يوم الخميس في دورية أرشيف علم الأمراض وطب المختبرات (Archives of Pathology & Laboratory Medicine).

وقال شوارتز إن هناك حالات عدوى يمكن أن تتسلل إلى المشيمة وتسبب ولادة جنين ميت عادة عن طريق إصابة الجنين وإلحاق الضرر به، ومن الأمثلة الحديثة على ذلك فيروس زيكا.

وأراد شوارتز وزملاؤه معرفة ما إذا كان هذا هو الحال مع حالات الإملاص لدى النساء المصابات بـ”كوفيد-19″، لكن ما وجدوه كان عكس ذلك تقريبا؛ كانت المشيمة هي التي أصيبت بالعدوى ودُمّرت على نطاق واسع.

وقال شوارتز “كثير من هذه الحالات تسبب في تدمير أكثر من 90% من المشيمة، وهو أمر مخيف للغاية”.

ونسيج المشيمة الطبيعي إسفنجي ويمتلك لونا ضاربا إلى الحمرة، وكانت العينات التي درسوها صلبة مع تلون قاتم للأنسجة الميتة.

وفي حين أن الالتهابات الأخرى يمكن أن تلحق الضرر بالمشيمة في بعض الأحيان، قال شوارتز إنه لم يسبق له أن شاهد مثل هذا الدمار المستمر والواسع النطاق في المشيمة

والمشيمة عضو يتشكل ويلتصق بالرحم أثناء الحمل، ويتصل بالحبل السري ويوفر الأكسجين والغذاء من مجرى دم الأم.

ومن المحتمل أن فيروس كورونا وصل إلى المشيمة عبر مجرى الدم متصلا بالخلايا الحساسة، وتسبب في ترسب البروتين وشكل غير عادي من الالتهاب الذي يمنع تدفق الدم والأكسجين.

وقال الباحثون إن هذا أدى بدوره إلى موت أنسجة المشيمة والاختناق.

كما أكدوا أن فيروس كورونا اكتُشف أيضا في بعض الأجنة، لكن الأدلة على الاختناق في الرحم تشير إلى تلف المشيمة باعتباره السبب الأكثر احتمالا للوفاة.

وحسب "لو فيغارو" وجد تقرير صادر عن المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في نوفمبر الماضي، أنه من بين الحوامل المصابات بـ”كوفيد-19″ في أمريكا حدثت حالة ولادة ميتة واحدة (أي فقدان الجنين في أي وقت بعد 20 أسبوعا) من كل 80 حالة ولادة، هذا بالمقارنة مع حالة واحدة من 155 بين النساء غير المصابات.

وحدثت حالات الإملاص في الدراسة في المتوسط ​​عند 30 أسبوعا، علما أن الحمل الطبيعي يستمر نحو 40 أسبوعا.

ومن غير الواضح ما إذا كانت عدوى أوميكرون تزيد أيضا من فرص الإملاص، إذ أجريت الدراسة قبل ظهور هذا النوع الشديد العدوى.

من جهته، قال الدكتور جيفري غولدشتاين، اختصاصي علم الأمراض في كلية الطب بجامعة نورث وسترن، إن الدراسة تدعم الأدلة من تقارير الحالات الصغيرة، وتؤكد أن تلف المشيمة هو السبب المحتمل للعديد من حالات الإملاص المرتبطة بـ”كوفيد-19″ وليس إصابة الجنين.

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