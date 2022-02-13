الامارات | انتبه ! إذا أصابتك هذه الأعراض فأنت مصاب بـ"أوميكرون المتخفي"

شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه ! إذا أصابتك هذه الأعراض فأنت مصاب بـ"أوميكرون المتخفي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن عارضين ينذران الشخص بإصابته بالمتحور من فيروس كورونا "أوميكرون المتستر"، أو "المتخفي" وذلك قبل ظهور نتيجة فحص "بي سي آر" الإيجابية

وأضافت الصحيفة أنه مع بدء تراجع حدة السلالة الرئيسية "أوميكرون" بدأت سلالة "أوميكرون المتستر" بالظهور، حيث جرى رصد هذه السلالة للمرة الأولى في ديسمبر 2021، وانتشرت بسرعة كبيرة في أرجاء العالم، وحملت اسم "BA.2"

وعلى الرغم من أن الخبراء لا يزالون يدرسون هذه السلالة، إلا ان تقريرا لمنظمة الصحة العالمية يختلف عن الطفرات السابقة، بسبب تركيبه البروتيني الخلوي

ومن أبرز أعراض "أوميكرون الخفي" هو الشعر بالدوخة، ووفقا السلطات البريطانية، من الممكن أن تستمر هذه الدوخة طوال اليوم

وفي حالة كانت الدوخة مستمرة أو شديدة، يجب على الشخص مراجعة الطبيب

وهناك عارض آخر يأتي مبكرا، وهو الشعور بالإرهاق، بما يشمل ألما في العضلات. أيضا هناك أعراض أخرى لـ"أوميكرون المتستر" تشبه سلالة "أوميكرون" المنحدرة من فيروس كورونا، وتشمل: التهاب الحلق، وسيلان الأنف، بالإضافة إلى العطس المتكرر

وهناك أعراض أقل شيوعا مثل الطفح الجلدي والتعرق الليلي وآلام في الظهر وغيرها الكثير، التي أبلغ عنها مصابون بالمتحور.

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