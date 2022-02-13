لايف ستايل

الامارات | تصريح صادم لراغب علامة: هيفاء وهبي ليست مغنية !

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شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح صادم لراغب علامة: هيفاء وهبي ليست مغنية ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قي مفاجأة فنية مدوية قال الفنان اللبناني راغب علامة أنه لا يعتبر هيفاء وهبي مطربة او مغنية.

حيث فوجئ مشاهدو برنامج "حبر سري" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" بتصريحات للفنان اللبناني راغب علامة عن مواطنته النجمة هيفاء وهبي، قال فيها: "هيفاء ليست مغنية، بل فنانة استعراضية (...) عندها كاريزما وذكية، وشيك في ملابسها، لكن مطربة لا، استعراضية نعم".

واعتبر الـ"سوبر ستار" أن هيفاء لا تستطيع الغناء مباشرةً (لايف)، مفضّلاً الجانب التمثيلي فيها على الغناء إذ قال: "كنت أتمنى أن تكون هيفاء وهبي ممثلة على أن تكون المغنية، فهي تعرف كيف تتعامل مع الكاميرا عندما تمثل".
وكشف راغب علامة في جوانب أخرى من الحلقة أنه رفض خوض مجال التمثيل بسبب صعوبته، كما أثنى على اللون الغنائي الشعبي وعلى أحمد عدوية تحديداً.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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