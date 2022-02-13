كشف أعراض نوع من السرطان يصعب تشخيصه

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشف أخصائيو أمراض الأورام أعراض نوع من السرطان يصعب تشخيصه في الوقت المناسب.

وتشير صحيفة The Sun إلى أن الأطباء البريطانيين كشفوا الأعراض الأساسية لسرطان الكلى، الذي يكتشف عمليا في 50 بالمئة من الحالات فقط، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

ووفقا لخبراء جمعية سرطان الكلى في المملكة المتحدة، عند اكتشاف الإصابة بسرطان الكلى تكون 42 بالمئة من الورم قد بلغت المرحلة الثالثة أو الرابعة من المرض. لذلك يدعو رئيس الجمعية نيك توركينتين، إلى االاعتماد على التشخيص الذاتي أكثر.

ويقول، "المعرفة، هي أفضل طريقة للوقاية، لأننا بهذا نحث الناس على الاهتمام والانتباه إلى الأعراض المرتبطة بسرطان الكلى التي تظهر لديهم، واستشارة الطبيب الأخصائي بشأنها. وللعلم أن من بين أعراض سرطان الكلى ظهور الدم في البول، ولو بنسبة ضئيلة جدا، وألم مستمر في الظهر أو الجانب".

ويضيف، ومن أعراض سرطان الكلى الأخرى، فقدان الشهية وانخفاض حاد في الوزن، وارتفاع مستوى ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم والتعرق الزائد ليلا وتورم العقد اللمفاوية في منطقة الرقبة وآلام في العظام وظهور الدم عند السعال.

عوامل الخطورة التي تزيد فرص الإصابة بسرطان الكلى:.

-التدخين.

-التعرض لبعض الكيماويات كتلك المستخدمة في صناعة الفولاذ والفحم أو الصناعات الهندسية.

-الإصابة بأمراض الكلية، خاصة التي تتطلّب غسيل الكلى.

-الاستعداد الوراثي، هناك حالات نادرة عندما يتم توارث بعض الجينات التي تزيد فرص الإصابة بسرطان الكلى. وإذا كان هناك اثنين أو أكثر من نفس العائلة أصيبوا بسرطان الكلى، فقد يكون لدى باقي أفراد العائلة احتمالية أكبر للإصابة بسرطان الكلىىإن وجود واحد أو أكثر من هذه العوامل لا يعني بالضّرورة إصابة الشخص بسرطان الكلية.