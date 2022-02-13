الامارات | إنقاذ مراهق من بحيرة متجمدة بأعجوبة .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مراهق من بحيرة متجمدة بأعجوبة .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصد مقطع فيديو أربعة من رجال الشرطة يحاولون مساعدة مراهق كان يستغيث من الغرق في بحيرة متجمدة بولاية يوتا الأميركية، وسقط بعض رجال الشرطة في الماء هم الآخرين أثناء عملية الإنقاذ.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" إن الضباط والمراهق خرجوا سالمين في النهاية، وظهر في مقطع الفيديو أحد رجال الشرطة وهو يمد لهم حبل للمساعدة في إنقاذهم.

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